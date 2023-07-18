Перші 25 кілометрів для ЗСУ будуть найважчими: який нині збройний потенціал росіян

The New York Times повідомило, що перші 25 кілометрів контрнаступу будуть найважчими для ЗСУ. Та все через те, що росіяни вибудували класичну ешелоновану оборону, тож її треба пробити.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що в класичній ешелонованій обороні є перша так звана лінія "забезпечення", її протяжність від 3 до 5 кілометрів.

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"Тут усе мінується і розташовуються "секрети" із протитанковими ракетними комплексами. Пройти таку смугу доволі непросто", – зауважив військовий експерт.

За кілька кілометрів є наступна лінія оборони – головна. Там зосереджена артилерія та важка техніка противника. Головні артилерійські установки росіян б'ють від 15 до 25 кілометрів. Їх номенклатура доволі велика. На кілька кілометрів далі розташовані запасні позиції ворога та його логістика.

"Загалом, якщо все скласти, то десь і буде в межах 20 – 25 кілометрів. І пробити оцю так звану лінію чи броню доволі непросто", – зауважив Черник.

Але ЗСУ "намацали" правильний метод ведення бойових дій – так зване "знекровлення" противника. Лише за червень українські армійці знищили 688 артилерійських стволів окупантів.

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Який артилерійський потенціал у ворога

На початку повномасштабної війни з Україною Росія мала понад 5,5 тисяч різних артилерійських установок. До слова, США тоді мали 1000 стволів 155-міліметрової артилерії. Окрім того, на складах країни-агресорки є понад 10 000 різноманітного мотлоху – наприклад, гармати Д-10.

"Це насправді той потенціал, який ми скасувати не можемо. Якщо, умовно, із 3-х знятих із консервації, одна своє відпрацює – доволі серйозний потенціал", – наголосив Петро Черник.

Також росіяни можуть виробляти близько 5 тисяч снарядів на день, а на місяць загалом до 125 тисяч. Утім, будувати жодних нових якісних артустановок як, наприклад, 2С19 Мста-С – вони не зможуть, адже в країні-агресорці залишилося 5 – 7 стволів, які можуть висвердлювати ці гармати.

"У стратегічному контексті все рухається у правильному напрямку – до занепаду. Але це не місяці, це, найімовірніше, роки", – зауважив військовий експерт.

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