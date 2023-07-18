Первые 25 километров для ВСУ будут самыми тяжелыми: какой сейчас вооруженный потенциал россиян

The New York Times сообщило, что первые 25 километров контрнаступления будут самыми тяжелыми для ВСУ. Но все потому, что россияне выстроили классическую эшелонированную оборону, поэтому ее нужно пробить.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что в классической эшелонированной обороне есть первая так называемая линия "обеспечения", её протяжность от 3 до 5 километров.

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"Здесь все минируется и располагаются "секреты" с противотанковыми ракетными комплексами. Пройти такую полосу достаточно непросто", – отметил военный эксперт.

В нескольких километрах есть следующая линия обороны – главная. Там сосредоточена артиллерия и тяжелая техника противника. Главные артиллерийские установки россиян стреляют от 15 до 25 километров. Их номенклатура достаточно велика. На несколько километров дальше расположены запасные позиции врага и его логистика.

"В общем, если все сложить, то где-то и будет в пределах 20 – 25 километров. И пробить эту так называемую линию или броню достаточно непросто", – отметил Черник.

Но ВСУ "нащупали" правильный метод ведения боевых действий – так называемое "обескровливание" противника. Только за июнь украинские армейцы уничтожили 688 артиллерийских стволов оккупантов.

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Какой артиллерийский потенциал у врага

В начале полномасштабной войны с Украиной у России было более 5,5 тысяч различных артиллерийских установок. К слову, США тогда имели 1000 стволов 155-миллиметровой артиллерии. Кроме того, на складах страны-агрессора более 10 000 разнообразного хлама – например, пушки Д-10.

"Это на самом деле тот потенциал, который мы отменить не можем. Если, условно, из 3-х снятых с консервации, одна свое отработает – достаточно серьезный потенциал", – подчеркнул Петр Черник.

Также россияне могут производить около 5 тысяч снарядов в день, а в месяц в общей сложности до 125 тысяч. Впрочем, строить никаких новых качественных артустановок как, например, 2С19 Мста-С – они не смогут, ведь в стране-агрессоре осталось 5 – 7 стволов, которые могут высверливать эти пушки.

"В стратегическом контексте все движется в правильном направлении – к упадку. Но это не месяцы, это, вероятнее всего, годы", – отметил военный эксперт.

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