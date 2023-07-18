Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что в классической эшелонированной обороне есть первая так называемая линия "обеспечения", её протяжность от 3 до 5 километров.

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"Здесь все минируется и располагаются "секреты" с противотанковыми ракетными комплексами. Пройти такую полосу достаточно непросто", – отметил военный эксперт.

В нескольких километрах есть следующая линия обороны – главная. Там сосредоточена артиллерия и тяжелая техника противника. Главные артиллерийские установки россиян стреляют от 15 до 25 километров. Их номенклатура достаточно велика. На несколько километров дальше расположены запасные позиции врага и его логистика.

"В общем, если все сложить, то где-то и будет в пределах 20 – 25 километров. И пробить эту так называемую линию или броню достаточно непросто", – отметил Черник.

Но ВСУ "нащупали" правильный метод ведения боевых действий – так называемое "обескровливание" противника. Только за июнь украинские армейцы уничтожили 688 артиллерийских стволов оккупантов.

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Какой артиллерийский потенциал у врага

В начале полномасштабной войны с Украиной у России было более 5,5 тысяч различных артиллерийских установок. К слову, США тогда имели 1000 стволов 155-миллиметровой артиллерии. Кроме того, на складах страны-агрессора более 10 000 разнообразного хлама – например, пушки Д-10.

"Это на самом деле тот потенциал, который мы отменить не можем. Если, условно, из 3-х снятых с консервации, одна свое отработает – достаточно серьезный потенциал", – подчеркнул Петр Черник.

Также россияне могут производить около 5 тысяч снарядов в день, а в месяц в общей сложности до 125 тысяч. Впрочем, строить никаких новых качественных артустановок как, например, 2С19 Мста-С – они не смогут, ведь в стране-агрессоре осталось 5 – 7 стволов, которые могут высверливать эти пушки.

"В стратегическом контексте все движется в правильном направлении – к упадку. Но это не месяцы, это, вероятнее всего, годы", – отметил военный эксперт.

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