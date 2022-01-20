Спалах COVID в Україні, особливості Омікрону: новини про коронавірус 20 січня

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19. Новий штам Омікрон має значно коротший інкубаційний період, ніж інші варіанти недуги. Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю навіть після легкого перебігу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 січня.

Новини про коронавірус в Україні 20 січня

Cитуація з COVID-19: за добу виявили понад 18 тисяч хворих

Джерело: МОЗ

Вчора, 19 січня, по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє такі високі показники фіксували у листопаді.

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Відомо, що серед пацієнтів 2 044 дитини та 492 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 151 людину. На жаль, хвороба забрала життя ще 131 пацієнта. Натомість виписали вчора 4 446 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Івано-Франківській області, де за добу виявили аж понад 2 тисячі інфікованих. Трохи краща ситуація у Сумській, Львівській, Тернопільській областях та Києві.

Загалом остання статистика нових випадків зараження по країні виглядає наступним чином:

Київ – 1 409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2 777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1 440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1 137;

Тернопільська область – 1 145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки тестів зробили

19 січня в Україні провели 111 137 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема зробили 61 642 дослідження методом ПЛР та 79 82 – методом ІФА. Також використали 41 513 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 20 січня 2021 року в Україні виявили 3 799 382 хворих на COVID-19, 3 571 782 з яких вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 843 пацієнти.

Вакцинація в Україні

від початку пандемії в Україні провели 17 332 435 ПЛР-тестувань.

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 19 січня, проти коронавірусу вакцинували 74 759 мешканців України. Цікаво, що за першим щепленням прийшло менше людей, ніж за другим – 26 976 та 32 338 відповідно.

Тим часом додаткову дозу вакцини отримали 518 людей. Ще 14 927 українців прийшли за бустером.

До теми Мова цифр: порівняльна статистика міокардиту після COVID-19 та вакцинації

Загальні темпи вакцинації в країні

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого. Відтоді щеплення отримала 15 080 101 людина. 15 080 099 українець зробив щонайменше 1 дозу, а 14 375 825 – обидві.

Тим часом додаткову дозу зробили 11 205 людей, а бустерну – 146 105. Загалом в країні провели 29 613 234 COVID-щеплення.

Які вакцини використовували

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 573 180,

Coronavac – 4 867 717,

AstraZeneca – 1 630 780,

Moderna – 1 500 557,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

На Прикарпатті введуть червону зону

Джерело: брифінг Віктора Ляшка

В Івано-Франківській області спостерігають стрімкий приріст хворих на коронавірус. У регіоні планують ввести червону зону карантину. МОЗ вже надіслало відповідне подання.



Карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україні розпочався спалах COVID-19, – Ляшко

Джерело: брифінг Віктора Ляшка

Міністр охорони здоров'я заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19. Віктор Ляшко пояснив, що саме про це свідчить кількість хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація – на Прикарпатті. Окрім того, негативна динаміка вже спостерігається у:

Чернівецькій;

Львівській;

Тернопільській областях.

Помаранчева зона карантину в Україні розширилась

Джерело: МОЗ

Станом на 20 січня у помаранчевій карантинній зоні перебувають 7 областей. Так, за останню добу "помаранчевими" стали ще 2 регіони. Мовиться про Тернопільську і Житомирську області. Решта регіонів країни поки що перебувають у жовтій зоні.

Бустерну дозу почали вводити на вокзалах

Джерело: Укрзалізниця

Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Зазначили, що перевагу надаватимуть вакцинам Pfizer та Moderna, незалежно від того, чим була щеплена людина попередні 2 рази.

Омікрон вже зафіксували у 9 областях України

Перелік пунктів вакцинації – тут

Джерело: брифінг Віктора Ляшка

Небезпечний штам коронавірусу Омікрон продовжує поширюватися Україною. Станом на 20 січня його зафіксували у 9 областях.

Київській; Дніпропетровській; Житомирській; Одеській; Полтавській; Тернопільській; Львівській; Івано-Франківській; Херсонській.



Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 20 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 20 січня у світі виявили понад 334 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

У Чехії скасовують обов'язкову вакцинацію

Джерело: ABC

Новий чеський уряд відхилив план попереднього уряду, згідно з яким люди похилого віку та люди деяких професій мали обов'язково проходити вакцинацію від коронавірусу. Річ у тім, що рівень щеплень серед окремих категорій громадян і так сягає 90%.

В Чехії померла невакцинована співачка

Джерело: BBC

Коронавірус забрав життя чеської народної співачки Гани Горки. Вона не була вакцинована та хотіла перехворіти на COVID-19, щоб отримати сертифікат та відвідувати заклади.

Більше тут Навмисне заразилася коронавірусом: в Чехії померла невакцинована співачка

Дудл в Google пропонує шукати центри вакцинації проти коронавірусу

Джерело: Google

У ніч на 20 січня пошуковий сервіс Google вирішив нагадати українцям про важливість COVID-вакцинації. У компанії створили інтерактивний дудл, який допомагає шукати центри вакцинації.

Інтерактивний дудл від Google: дивіться відео

Дослідження коронавірусу

Чим Омікрон відрізняється від інших

Джерело: "РБК-Україна"

Нині Омікрон є найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, який в середньому становить від 2 до 5 днів та передається у 7 разів швидше, ніж домінантний раніше штам Дельта.

Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.

Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю

Джерело: Global News

У всіх учасників нового дослідження в США, навіть через 9 місяців після хвороби, виявилися розлади епізодичної пам'яті та концентрації уваги.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу