Спалах COVID в Україні, особливості Омікрону: новини про коронавірус 20 січня
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19. Новий штам Омікрон має значно коротший інкубаційний період, ніж інші варіанти недуги. Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю навіть після легкого перебігу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 січня.
Новини про коронавірус в Україні 20 січня
Cитуація з COVID-19: за добу виявили понад 18 тисяч хворих
Джерело: МОЗ
Вчора, 19 січня, по всій Україні зареєстрували 18 479 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє такі високі показники фіксували у листопаді.
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Відомо, що серед пацієнтів 2 044 дитини та 492 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 151 людину. На жаль, хвороба забрала життя ще 131 пацієнта. Натомість виписали вчора 4 446 інфікованих.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Івано-Франківській області, де за добу виявили аж понад 2 тисячі інфікованих. Трохи краща ситуація у Сумській, Львівській, Тернопільській областях та Києві.
Загалом остання статистика нових випадків зараження по країні виглядає наступним чином:
- Київ – 1 409;
- Вінницька область – 965;
- Волинська область – 293;
- Дніпропетровська область – 455;
- Донецька область – 556;
- Житомирська область – 820;
- Закарпатська область – 482;
- Запорізька область – 230;
- Івано-Франківська область – 2 777;
- Київська область – 534;
- Кіровоградська область – 96;
- Луганська область – 237;
- Львівська область – 1 440;
- Миколаївська область – 216;
- Одеська область – 944;
- Полтавська область – 679;
- Рівненська область – 669;
- Сумська область – 1 137;
- Тернопільська область – 1 145;
- Харківська область – 931;
- Херсонська область – 191;
- Хмельницька область – 768;
- Черкаська область – 405;
- Чернівецька область – 694;
- Чернігівська область – 406.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки тестів зробили
19 січня в Україні провели 111 137 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема зробили 61 642 дослідження методом ПЛР та 79 82 – методом ІФА. Також використали 41 513 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 20 січня 2021 року в Україні виявили 3 799 382 хворих на COVID-19, 3 571 782 з яких вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 843 пацієнти.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 17 332 435 ПЛР-тестувань.
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 19 січня, проти коронавірусу вакцинували 74 759 мешканців України. Цікаво, що за першим щепленням прийшло менше людей, ніж за другим – 26 976 та 32 338 відповідно.
Тим часом додаткову дозу вакцини отримали 518 людей. Ще 14 927 українців прийшли за бустером.
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Загальні темпи вакцинації в країні
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого. Відтоді щеплення отримала 15 080 101 людина. 15 080 099 українець зробив щонайменше 1 дозу, а 14 375 825 – обидві.
Тим часом додаткову дозу зробили 11 205 людей, а бустерну – 146 105. Загалом в країні провели 29 613 234 COVID-щеплення.
Які вакцини використовували
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 573 180,
- Coronavac – 4 867 717,
- AstraZeneca – 1 630 780,
- Moderna – 1 500 557,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
На Прикарпатті введуть червону зону
Джерело: брифінг Віктора Ляшка
В Івано-Франківській області спостерігають стрімкий приріст хворих на коронавірус. У регіоні планують ввести червону зону карантину. МОЗ вже надіслало відповідне подання.
Карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
В Україні розпочався спалах COVID-19, – Ляшко
Джерело: брифінг Віктора Ляшка
Міністр охорони здоров'я заявив, що в Україні розпочався спалах COVID-19. Віктор Ляшко пояснив, що саме про це свідчить кількість хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров'я уточнив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. Найскладніша епідситуація – на Прикарпатті. Окрім того, негативна динаміка вже спостерігається у:
- Чернівецькій;
- Львівській;
- Тернопільській областях.
Помаранчева зона карантину в Україні розширилась
Джерело: МОЗ
Станом на 20 січня у помаранчевій карантинній зоні перебувають 7 областей. Так, за останню добу "помаранчевими" стали ще 2 регіони. Мовиться про Тернопільську і Житомирську області. Решта регіонів країни поки що перебувають у жовтій зоні.
Бустерну дозу почали вводити на вокзалах
Джерело: Укрзалізниця
Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Зазначили, що перевагу надаватимуть вакцинам Pfizer та Moderna, незалежно від того, чим була щеплена людина попередні 2 рази.Увага! Перелік пунктів вакцинації – тут.
Омікрон вже зафіксували у 9 областях України
Джерело: брифінг Віктора Ляшка
Небезпечний штам коронавірусу Омікрон продовжує поширюватися Україною. Станом на 20 січня його зафіксували у 9 областях.
- Київській;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Одеській;
- Полтавській;
- Тернопільській;
- Львівській;
- Івано-Франківській;
- Херсонській.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 20 січня
Поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 20 січня у світі виявили понад 334 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,5 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Індія та Іспанія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
У Чехії скасовують обов'язкову вакцинацію
Джерело: ABC
Новий чеський уряд відхилив план попереднього уряду, згідно з яким люди похилого віку та люди деяких професій мали обов'язково проходити вакцинацію від коронавірусу. Річ у тім, що рівень щеплень серед окремих категорій громадян і так сягає 90%.
В Чехії померла невакцинована співачка
Джерело: BBC
Коронавірус забрав життя чеської народної співачки Гани Горки. Вона не була вакцинована та хотіла перехворіти на COVID-19, щоб отримати сертифікат та відвідувати заклади.
Більше тут Навмисне заразилася коронавірусом: в Чехії померла невакцинована співачка
Дудл в Google пропонує шукати центри вакцинації проти коронавірусу
Джерело: Google
У ніч на 20 січня пошуковий сервіс Google вирішив нагадати українцям про важливість COVID-вакцинації. У компанії створили інтерактивний дудл, який допомагає шукати центри вакцинації.
Інтерактивний дудл від Google: дивіться відео
Дослідження коронавірусу
Чим Омікрон відрізняється від інших
Джерело: "РБК-Україна"
Нині Омікрон є найзаразнішим штамом коронавірусу. Він має значно коротший інкубаційний період, який в середньому становить від 2 до 5 днів та передається у 7 разів швидше, ніж домінантний раніше штам Дельта.
Людина, яка заразилася Омікроном, може інфікувати інших вже у першу добу хвороби. У порівнянні з попередніми варіантами коронавірусу, діти стали частіше інфікуватися Омікроном.
Коронавірус призводить до проблем з пам'яттю
Джерело: Global News
У всіх учасників нового дослідження в США, навіть через 9 місяців після хвороби, виявилися розлади епізодичної пам'яті та концентрації уваги.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу