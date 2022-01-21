Как протекает COVID у курильщиков, оранжевая зона расширилась: новости о коронавирусе 20 января

Курильщики вдвое чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме. В оранжевой карантинной зоне находятся 7 областей Украины. Коронавирус приводит к проблемам с памятью даже после лёгкого течения. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 января.

Новости о коронавирусе в Украине 20 января

Ситуация с COVID-19: за сутки обнаружили более 18 тысяч больных

Источник: Минздрав

Вчера, 19 января, по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Последний раз такие высокие показатели фиксировали в ноябре.

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Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка и 492 медработника. В больницы госпитализировали 2 151 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 131 пациента. При этом выписали вчера 4 446 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области, где за сутки обнаружили более 2 тысяч инфицированных. Чуть лучше ситуация в Сумской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.

В целом последняя статистика новых случаев заражения по стране выглядит следующим образом:

Киев – 1 409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2 777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1 440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровненская область – 669 ;

Сумская область – 1 137;

Тернопольская область – 1 145 ;

; Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько тестов сделали

19 января в Украине провели 111 137 тестирований на коронавирус различными методами. В частности сделали 61 642 исследования методом ПЦР и 79 82 – методом ИФА. Также использовали 41 513 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 20 января 2021 года в Украине обнаружили 3 799 382 больных COVID-19, 3 571 782 из которых уже выздоровели. При этом умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 843 пациента.

Вакцинация в Украине

: с начала пандемии в Украине провели 17 332 435 ПЦР-тестирований.

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 19 января, от коронавируса вакцинировали 74 759 жителей Украины. Интересно, что за первой прививкой пришло меньше людей, чем за второй – 26 976 и 32 338 соответственно.

Между тем дополнительную дозу вакцины получили 518 человек. Еще 14 927 украинцев пришли за бустером.

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Общие темпы вакцинации в стране

Вакцинальная кампания от коронавируса в Украине началась 24 февраля. С тех пор прививку получил 15 080 101 человек. 15 080 099 украинец сделал минимум 1 дозу, а 14 375 825 – обе.

Тем временем дополнительную дозу сделали 11 205 человек, а бустерную – 146 105. Всего в стране провели 29 613 234 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Comiraty (Pfizer – BioNTech) – 6 573 180,

Coronavac – 4 867 717,

AstraZeneca – 1 630 780,

Moderna – 1 500 557,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

На Прикарпатье введут красную зону

Источник: брифинг Виктора Ляшко

В Ивано-Франковской области наблюдают стремительный прирост больных коронавирусом. В регионе планируют ввести красную зону карантина. Минздрав уже направил соответствующее представление.



Карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала

В Украине началась вспышка COVID-19, – Ляшко

Источник: брифинг Виктора Ляшко

Министр здравоохранения заявил, что в Украине началась вспышка COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, что именно об этом свидетельствует количество больных коронавирусом. Министр здравоохранения уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация – на Прикарпатье. Кроме того, отрицательная динамика уже наблюдается в:

Черновицкой;

Львовской;

Тернопольской областях.

Оранжевая зона карантина в Украине расширилась

Источник: Минздрав

По состоянию на 20 января в оранжевой карантинной зоне находятся 7 областей. Так, за последние сутки "оранжевыми" стали еще 2 региона. Речь идет о Тернопольской и Житомирской областях. Остальные регионы страны пока находятся в желтой зоне.

Бустерную дозу начали вводить на вокзалах

Источник: Укрзализныця

Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины. Отметили, что предпочтение будут отдавать вакцинам Pfizer и Moderna, независимо от того, чем был привит человек предыдущие 2 раза.

Омикрон уже зафиксировали в 9 областях Украины

Перечень пунктов вакцинации – здесь.

Источник: брифинг Виктора Ляшко

Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января его зафиксировали в 9 областях.

Киевской; Днепропетровской; Житомирской; Одесской; Полтавской; Тернопольской; Львовской; Ивано-Франковской; Херсонской.



Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Какие лекарства используют от коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

Правительство упростило процедуру государственной регистрации лекарства от COVID-19 для экстренного медицинского применения. Минздрав уже закупил 2 препарата и подписал соглашения с еще двумя производителями. Для лечения COVID-пациентов в стационарах Минздрава закупили Ремдесивир и Тоцилизумаб. Кроме этого, Минздрав подписал соглашения на закупку Молнупиравира и Паксловида.

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Во Львове хотят ужесточить карантинные ограничения

Источник: Львовский горсовет

Динамика заболеваемости коронавирусом во Львове продолжает стремительно расти. Поэтому в городе планируется ужесточить карантинные ограничения.

На Львовщине старшеклассников переводят на дистанционное обучение

Источник: "Твой город"

Во Львовской области 19 января решили перевести учеников старших классов на дистанционное обучение. Такое изменение связано с ростом количества больных коронавирусом.



Главные правила профилактики COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 20 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 20 января в мире выявили более 334 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

В Чехии отменяют обязательную вакцинацию

Источник: ABC

Новое чешское правительство отклонило план предыдущего правительства, согласно которому пожилые люди и люди некоторых профессий должны были обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Дело в том, что уровень прививок среди отдельных категорий граждан и так достигает 90%.

В Чехии умерла невакцинированная певица

Источник: BBC

Коронавирус унес жизнь чешской народной певицы Ганы Горки. Она не была вакцинирована и хотела переболеть COVID-19, чтобы получить сертификат и посещать заведения.

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Дудл в Google предлагает искать центры вакцинации от коронавируса

Источник: Google

В ночь на 20 января поисковый сервис Google решил напомнить украинцам о важности COVID-вакцинации. В компании создали интерактивный дудл, который помогает искать центры вакцинации.

Интерактивный дудл от Google: смотрите видео

Лукашенко заявил, что переболел Омикроном

Источник: Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы переболел коронавирусом во второй раз. Он заверил, что в этот раз заразился штаммом Омикрон.

Коронавирус может остаться с нами навсегда, – глава Минздрава Британии

Источник: Sky News

Глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид считает, что коронавирус может остаться с нами навсегда. Поэтому нужно научиться с ним жить. По его словам, возможно, вакцинацию нужно будет проходить ежегодно.

Исследование коронавируса

Чем Омикрон отличается от других

Источник: "РБК – Украина"

Сейчас Омикрон является самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет гораздо более короткий инкубационный период, который в среднем составляет от 2 до 5 дней и передается в 7 раз быстрее, чем доминантный ранее штамм Дельта.

Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, дети стали чаще инфицироваться Омикроном.

Коронавирус приводит к проблемам с памятью

Источник: Global News

У всех участников нового исследования в США, даже через 9 месяцев после болезни, обнаружились расстройства эпизодической памяти и концентрации внимания.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала

Наличие антител не означает полного иммунитета от COVID-19

Источник: фейсбук Кузина

Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет. Вместе с тем, если их совсем не обнаружили в организме, это тоже не значит, что человек совсем не защищен.

ВОЗ предлагает разрешить международные поездки невакцинированным

Источник: ВОЗ

В ВОЗ выступили с неожиданным заявлением. Там посоветовали разрешить международные поездки или ослабить ограничения на поездки между странами для невакцинированных. Там считают, что запрет перестал быть эффективным средством противодействия пандемии на фоне распространения Омикрона.

Японские врачи рассказали, как протекает COVID-19 у курильщиков

Источник: NHK

Курильщики вдвое чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме. Риск заболеть коронавирусом выше как для мужчин, так и для женщин, которые раньше курили. Они тяжелее переносят коронавирус по сравнению с некурящими.