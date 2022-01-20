Новости о коронавирусе в Украине 20 января

Ситуация с COVID-19: за сутки обнаружили более 18 тысяч больных

Источник: Минздрав

Вчера, 19 января, по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Последний раз такие высокие показатели фиксировали в ноябре.

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Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка и 492 медработника. В больницы госпитализировали 2 151 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 131 пациента. При этом выписали вчера 4 446 инфицированных.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области, где за сутки обнаружили более 2 тысяч инфицированных. Чуть лучше ситуация в Сумской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.

В целом последняя статистика новых случаев заражения по стране выглядит следующим образом:

Киев – 1 409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2 777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1 440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1 137;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько тестов сделали

19 января в Украине провели 111 137 тестирований на коронавирус различными методами. В частности сделали 61 642 исследования методом ПЦР и 79 82 – методом ИФА. Также использовали 41 513 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 20 января 2021 года в Украине обнаружили 3 799 382 больных COVID-19, 3 571 782 из которых уже выздоровели. При этом умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 843 пациента.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 17 332 435 ПЦР-тестирований.

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 19 января, против коронавируса вакцинировали 74 759 жителей Украины. Интересно, что за первой прививкой пришло меньше людей, чем за второй – 26 976 и 32 338 соответственно.

Между тем дополнительную дозу вакцины получили 518 человек. Еще 14 927 украинцев пришли за бустером.

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Общие темпы вакцинации в стране

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля. С тех пор прививку получил 15 080 101 человек. 15 080 099 украинец сделал минимум 1 дозу, а 14 375 825 – обе.

Тем временем дополнительную дозу сделали 11 205 человек, а бустерную – 146 105. Всего в стране провели 29 613 234 COVID-прививок.

Какие вакцины использовали

Comiraty (Pfizer – BioNTech) – 6 573 180,

Coronavac – 4 867 717,

AstraZeneca – 1 630 780,

Moderna – 1 500 557,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала

На Прикарпатье введут красную зону

Источник: брифинг Виктора Ляшко

В Ивано-Франковской области наблюдают стремительный прирост больных коронавирусом. В регионе планируют ввести красную зону карантина. Минздрав уже направил соответствующее представление.



Карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала

В Украине началась вспышка COVID-19, – Ляшко

Источник: брифинг Виктора Ляшко

Министр здравоохранения заявил, что в Украине началась вспышка COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, что именно об этом свидетельствует количество больных коронавирусом. Министр здравоохранения уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация – на Прикарпатье. Кроме того, отрицательная динамика уже наблюдается в:

Черновицкой;

Львовской;

Тернопольской областях.

Оранжевая зона карантина в Украине расширилась

Источник: Минздрав

По состоянию на 20 января в оранжевой карантинной зоне находятся 7 областей. Так, за последние сутки "оранжевыми" стали еще 2 региона. Речь идет о Тернопольской и Житомирской областях. Остальные регионы страны пока находятся в желтой зоне.

Бустерную дозу начали вводить на вокзалах

Источник: Укрзализныця

Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины. Отметили, что предпочтение будут отдавать вакцинам Pfizer и Moderna, независимо от того, чем был привит человек предыдущие 2 раза.

Внимание! Перечень пунктов вакцинации – здесь.

Омикрон уже зафиксировали в 9 областях Украины

Источник: брифинг Виктора Ляшко

Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января его зафиксировали в 9 областях.

Киевской;

Днепропетровской;

Житомирской;

Одесской;

Полтавской;

Тернопольской;

Львовской;

Ивано-Франковской;

Херсонской.



Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 20 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 20 января в мире выявили более 334 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

В Чехии отменяют обязательную вакцинацию

Источник: ABC

Новое чешское правительство отклонило план предыдущего правительства, согласно которому пожилые люди и люди некоторых профессий должны были обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Дело в том, что уровень прививок среди отдельных категорий граждан и так достигает 90%.

В Чехии умерла невакцинированная певица

Источник: BBC

Коронавирус унес жизнь чешской народной певицы Ганы Горки. Она не была вакцинирована и хотела переболеть COVID-19, чтобы получить сертификат и посещать заведения.

Больше здесь Умышленно заразилась коронавирусом: в Чехии умерла невакцинированная певица

Дудл в Google предлагает искать центры вакцинации против коронавируса

Источник: Google

В ночь на 20 января поисковый сервис Google решил напомнить украинцам о важности COVID-вакцинации. В компании создали интерактивный дудл, который помогает искать центры вакцинации.

Интерактивный дудл от Google: смотрите видео

Исследование коронавируса

Чем Омикрон отличается от других

Источник: "РБК – Украина"

Сейчас Омикрон является самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет гораздо более короткий инкубационный период, который в среднем составляет от 2 до 5 дней и передается в 7 раз быстрее, чем доминантный ранее штамм Дельта.

Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, дети стали чаще инфицироваться Омикроном.

Коронавирус приводит к проблемам с памятью

Источник: Global News

У всех участников нового исследования в США, даже через 9 месяцев после болезни, обнаружились расстройства эпизодической памяти и концентрации внимания.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала