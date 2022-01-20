Новости о коронавирусе в Украине 20 января
Ситуация с COVID-19: за сутки обнаружили более 18 тысяч больных
Источник: Минздрав
Вчера, 19 января, по всей Украине зарегистрировали 18 479 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Последний раз такие высокие показатели фиксировали в ноябре.
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Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка и 492 медработника. В больницы госпитализировали 2 151 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 131 пациента. При этом выписали вчера 4 446 инфицированных.
Суточный прирост инфицированных в регионах
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области, где за сутки обнаружили более 2 тысяч инфицированных. Чуть лучше ситуация в Сумской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.
В целом последняя статистика новых случаев заражения по стране выглядит следующим образом:
- Киев – 1 409;
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирская область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2 777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1 440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровенская область – 669;
- Сумская область – 1 137;
- Тернопольская область – 1 145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонская область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновицкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Сколько тестов сделали
19 января в Украине провели 111 137 тестирований на коронавирус различными методами. В частности сделали 61 642 исследования методом ПЦР и 79 82 – методом ИФА. Также использовали 41 513 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.
Общая картина заболеваемости в стране
По состоянию на 20 января 2021 года в Украине обнаружили 3 799 382 больных COVID-19, 3 571 782 из которых уже выздоровели. При этом умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 843 пациента.
Вакцинация в Украине
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 19 января, против коронавируса вакцинировали 74 759 жителей Украины. Интересно, что за первой прививкой пришло меньше людей, чем за второй – 26 976 и 32 338 соответственно.
Между тем дополнительную дозу вакцины получили 518 человек. Еще 14 927 украинцев пришли за бустером.
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Общие темпы вакцинации в стране
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля. С тех пор прививку получил 15 080 101 человек. 15 080 099 украинец сделал минимум 1 дозу, а 14 375 825 – обе.
Тем временем дополнительную дозу сделали 11 205 человек, а бустерную – 146 105. Всего в стране провели 29 613 234 COVID-прививок.
Какие вакцины использовали
- Comiraty (Pfizer – BioNTech) – 6 573 180,
- Coronavac – 4 867 717,
- AstraZeneca – 1 630 780,
- Moderna – 1 500 557,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала
На Прикарпатье введут красную зону
Источник: брифинг Виктора Ляшко
В Ивано-Франковской области наблюдают стремительный прирост больных коронавирусом. В регионе планируют ввести красную зону карантина. Минздрав уже направил соответствующее представление.
Карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала
В Украине началась вспышка COVID-19, – Ляшко
Источник: брифинг Виктора Ляшко
Министр здравоохранения заявил, что в Украине началась вспышка COVID-19. Виктор Ляшко объяснил, что именно об этом свидетельствует количество больных коронавирусом. Министр здравоохранения уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация – на Прикарпатье. Кроме того, отрицательная динамика уже наблюдается в:
- Черновицкой;
- Львовской;
- Тернопольской областях.
Оранжевая зона карантина в Украине расширилась
Источник: Минздрав
По состоянию на 20 января в оранжевой карантинной зоне находятся 7 областей. Так, за последние сутки "оранжевыми" стали еще 2 региона. Речь идет о Тернопольской и Житомирской областях. Остальные регионы страны пока находятся в желтой зоне.
Бустерную дозу начали вводить на вокзалах
Источник: Укрзализныця
Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины. Отметили, что предпочтение будут отдавать вакцинам Pfizer и Moderna, независимо от того, чем был привит человек предыдущие 2 раза.
Омикрон уже зафиксировали в 9 областях Украины
Источник: брифинг Виктора Ляшко
Опасный штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по Украине. По состоянию на 20 января его зафиксировали в 9 областях.
- Киевской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Тернопольской;
- Львовской;
- Ивано-Франковской;
- Херсонской.
Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 20 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 20 января в мире выявили более 334 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала
В Чехии отменяют обязательную вакцинацию
Источник: ABC
Новое чешское правительство отклонило план предыдущего правительства, согласно которому пожилые люди и люди некоторых профессий должны были обязательно проходить вакцинацию от коронавируса. Дело в том, что уровень прививок среди отдельных категорий граждан и так достигает 90%.
В Чехии умерла невакцинированная певица
Источник: BBC
Коронавирус унес жизнь чешской народной певицы Ганы Горки. Она не была вакцинирована и хотела переболеть COVID-19, чтобы получить сертификат и посещать заведения.
Больше здесь Умышленно заразилась коронавирусом: в Чехии умерла невакцинированная певица
Дудл в Google предлагает искать центры вакцинации против коронавируса
Источник: Google
В ночь на 20 января поисковый сервис Google решил напомнить украинцам о важности COVID-вакцинации. В компании создали интерактивный дудл, который помогает искать центры вакцинации.
Интерактивный дудл от Google: смотрите видео
Исследование коронавируса
Чем Омикрон отличается от других
Источник: "РБК – Украина"
Сейчас Омикрон является самым заразным штаммом коронавируса. Он имеет гораздо более короткий инкубационный период, который в среднем составляет от 2 до 5 дней и передается в 7 раз быстрее, чем доминантный ранее штамм Дельта.
Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни. По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, дети стали чаще инфицироваться Омикроном.
Коронавирус приводит к проблемам с памятью
Источник: Global News
У всех участников нового исследования в США, даже через 9 месяцев после болезни, обнаружились расстройства эпизодической памяти и концентрации внимания.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала