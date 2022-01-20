Пункти вакцинації на вокзалах, де роблять бустерне щеплення, працюють у багатьох великих містах. Оприлюднили перелік.

Читайте також Які вакцини можна використовувати для бустерної вакцинації

На яких вокзалах можна отримати бустерне щеплення

Київ – щоденно з 08:00 до 23:00;

Дніпро – з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00;

Львів – щоденно з 15:00 до 18:00;

Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця – щоденно 09:00 до 14:00;

Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00;

Миколаїв – з 11:00 до 16:00 по парних днях;

Суми – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00;

Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;

Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00;

Хмельницький – щоденно з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00;

Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам'янське – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;

Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;

Коломия – понеділок, середа та п'ятниця з 09:00 до 18:00 (перерва 13:00 – 14:00), вівторок, четвер з 09:00 до 20:00 (перерва 14:00 – 15:00), субота, неділя з 09:00 до 14:00;

Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00;

Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Додали, що від початку роботи пунктів вакцинації на залізничних вокзалах ними вже скористалася понад 121 тисяча людей.

Що треба знати про бустерну дозу вакцини

Це додаткова третя доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. Щеплення можна робити у проміжку 180 – 270 днів після 2 дози.

З 6 січня Міністерство охорони здоров'я дозволило отримати бустерну дозу всім повнолітнім охочим. Після цього щеплення дію сертифіката про вакцинацію продовжують на 270 днів.

До речі, за добу 19 січня 14 927 українців щепились бустерною дозою. Загалом її зробили 146 105 людей в Україні.

Цікаво – "Отруту можуть ввести", – українці про міфи та бустерну дозу COVID-вакцини: