Тим часом додаткову дозу вакцини отримали 518 людей. Ще 14 927 українців прийшли за бустером.

До теми Мова цифр: порівняльна статистика міокардиту після COVID-19 та вакцинації

Загальні темпи вакцинації в країні

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого. Відтоді щеплення отримали 15 080 101 людина. 15 080 099 українець зробив щонайменше 1 дозу, а 14 375 825 – обидві.

Тим часом додаткову дозу зробили 11 205 людей, а бустерну – 146 105.

Загалом в країні провели 29 613 234 COVID-щеплення.

Які вакцини використовувались

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 573 180,
  • Coronavac – 4 867 717,
  • AstraZeneca – 1 630 780,
  • Moderna – 1 500 557,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Додаткова доза вакцини
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Бустерна доза
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

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