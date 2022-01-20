Пункты вакцинации на вокзалах, где делают бустерные прививки, работают во многих крупных городах. Обнародовали список.

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На каких вокзалах можно получить бустерную прививку

Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00;

Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;

Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00;

Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;

Винница – ежедневно 09:00 до 14:00;

Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00;

Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням;

Сумы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00;

Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;

Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00;

Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00;

Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00;

Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;

Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00;

Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;

Коломыя – понедельник, среда и пятница с 09:00 до 18:00 (перерыв 13:00 – 14:00), вторник, четверг с 09:00 до 20:00 (перерыв 14:00 – 15:00) суббота с 09:00 до 14:00;

Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00;

Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

Добавили, что с начала работы пунктов вакцинации на железнодорожных вокзалах ими уже воспользовались более 121 тысячи человек.

Что нужно знать о бустерной дозе вакцины

Это дополнительная третья доза вакцины, которая должна усиливать действие предыдущих. Прививку можно делать в промежутке 180 – 270 дней после 2 дозы.

С 6 января Министерство Здравоохранения разрешило получить бустерную дозу всем совершеннолетним желающим. После этой прививки действие сертификата о вакцинации продлевают на 270 дней.

Кстати, за сутки 19 января 14 927 украинцев привились бустерной дозой. Всего ее сделали 146 105 человек в Украине.

Интересно – "Яд могут ввести", – украинцы о мифах и бустерной дозе COVID-вакцины: