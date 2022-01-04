Абсолютно новий COVID-штам, п'ята доза вакцини: новини про коронавірус 4 січня

У Франції виявили абсолютно новий штам коронавірусу. У Туреччині схвалили п'яту додаткову дозу вакцини проти коронавірусу. У США зафіксували світовий рекорд захворюваності на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 січня.

Новини про коронавірус в Україні 4 січня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 4 січня, впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 1 746 людей, зокрема 87 дітей та 21 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 970 пацієнтів з ускладненим перебігом коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 135 пацієнтів.

Увага Карантин, вакцинація, пігулки: як Україна бореться з коронавірусом

Кількість тестувань

За добу лабораторії провели всього 25 762 тести на коронавірус:

методом ПЛР – 11 633;

методом ІФА – 1 340;

експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 789.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 364;

Вінницька область – 64;

Волинська область – 26;

Дніпропетровська область – 108;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 17;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 17;

Івано-Франківська область – 34;

Київська область – 108;

Кіровоградська область – 43;

Луганська область – 28;

Львівська область – 85;

Миколаївська область – 20;

Одеська область – 83;

Полтавська область – 129;

Рівненська область – 33;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 46;

Харківська область – 141;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область – 8;

Черкаська область – 85;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 18.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика коронавірусу

Від початку пандемії СOVID-19 в Україні зареєстрували 3 678 088 випадків захворювання. Станом на 4 січня одужало – 3 483 354 людини.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 96 436 людей.

За даними МОЗ, українські лабораторії провели за весь час пандемії 16 835 647 ПЛР-тестів.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Відновлення вакцинації

Джерело: МОЗ

Від учора, 3 січня, пункти вакцинації населення відновили свою роботу. За добу щеплення проти коронавірусу отримали понад 36 тисяч людей. З 36 289 вакцинованих – першу дозу отримали 8 511 людей, другу дозу – 27 421 людина, додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну дозу – 261 людина.

Актуально За добу в Україні понад 1700 людей інфікувались коронавірусом, 135 – померли

Щеплення проводили 476 мобільних бригад з імунізації, 2 450 пунктів щеплення та 363 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Стартувала вакцинальна кампанія в Україні 24 лютого 2021 року. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 721 822 людини:

з них отримали першу дозу – 14 721 820 людей,

отримали дві дози – 13 762 162 людини,

отримали додаткову дозу – 4 159 людей,

бустерну дозу – 5 713 людей.

Загалом проведено 28 493 854 щеплення.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 330 567,

Coronavac – 4 789 969,

AstraZeneca – 1 621 708,

Moderna – 1 471 711,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Невакцинована вчителька з Волині виграла суд

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

На Волині невакцинована вчителька подала до суду на школу через відсторонення. Педагогиня виграла справу, тож повернеться до роботи та отримає зарплату за час відсутності.

Новини про коронавірус у світі 4 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 січня у світі виявили понад 292 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

У США рекорд захворюваності на коронавірус

Джерело: The Guardian

У США за минулу добу зареєстрували понад 1 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Це найбільша кількість хворих у світі за весь час пандемії COVID-19. Таке різке зростання захворюваності пов'язують із поширенням нового штаму Омікрон.

Важливо Чому шкідливо мало та забагато спати

Навчання у США під загрозою

Джерело: Associated Press

Цього тижня школярі у США повинні були повернутися за парти. Проте через поширення Омікрону учні або залишаться на зимових канікулах або перейдуть на дистанційне навчання.

Одночасне інфікування коронавірусом і грипом у Бразилії

Джерело: Clarin

У Бразилії зафіксували перші чотири випадки на території Америки захворювання на флурону – одночасне інфікування вірусом грипу та SARS-CoV-2. Серед пацієнтів із подвійним зараженням є двоє однорічних немовлят.

Чи можна одночасно захворіти на грип і коронавірус Людина і справді Людина і справді може одночасно хворіти на грип та COVID-19. Лікування відбувається згідно з наявними протоколами. Воно залежить від тяжкості перебігу інфекції, загального стану та наявних супутніх патологій й ризиків кожного окремого пацієнта.

У Франції виявили абсолютно новий штам коронавірусу

Джерело: MedRxiv

Вчені інституту інфекційних захворювань міста Марсель підтвердили, що на півдні Франції знайшли цілковито новий штам коронавірусу. Новий варіант зареєстрували як B.1.640.2. Вперше його виявили в середині листопада 2021 року у людини, яка повернулася до Франції після подорожі до Камеруну.

П'яту додаткову дозу вакцини схвалили в Туреччині

Штам має 46 мутацій та 12 делецій. Однак про те чи небезпечніший штам за попередні мутації – говорити рано, наразі тривають клінічні експерименти.

Джерело: Daily Sabah

У Туреччині схвалили п'яту додаткову дозу вакцини. Щеплення дозволили тим людям, які вже отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech. П'яту дозу вакцини можуть отримати не усі, а лише певні групи людей, зокрема ті, що мають високий ризик інфікування.