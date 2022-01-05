Три сценарії пандемії в Україні, показники смертності: новини про коронавірус 5 січня

В Україні зросла добова кількість хворих на коронавірус – вчора інфікувались 4,5 тисячі людей. Високою залишається смертність та показник госпіталізацій. Аналітики представили сценарії розвитку пандемії для України. У США вчителька самовільно вакцинувала підлітка, її арештували. Нові дані про вакцинацію вагітних. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 4 січня, в Україні зареєстрували 4 571 хворого на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 366 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

На жаль, від коронавірусу за добу померли 273 мешканці країни. Натомість одужали 8 439 пацієнтів.

Днем раніше Нові схеми вакцинації, бустерна доза в Україні: новини про коронавірус 4 січня

Впродовж минулої доби в країні провели 65 768 тестів на коронавірус різними методами. Зокрема методом ПЛР – 30 291, методом ІФА – 3 773, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 704.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

Київ – 1 344;

Вінницька область – 156;

Волинська область – 25;

Дніпропетровська область – 169;

Донецька область – 126;

Житомирська область – 71;

Закарпатська область – 148;

Запорізька область – 148;

Івано-Франківська область – 130;

Київська область – 199;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 103;

Львівська область – 210;

Миколаївська область – 102;

Одеська область – 209;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 111;

Хмельницька область – 169;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 85;

Чернігівська область – 91.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 682 659 осіб хворих на коронавірус, 3 491 793 з яких вже одужали. Але, на жаль, з життя пішли 96 709 інфікованих.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Статистика вакцинація проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 4 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 102 478 людей. Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини.

Увага! Від початку вакцинальної кампанії 14 748 322 людей отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. Натомість 13 835 698 людей – дві дози, 4 756 – додаткову дозу, 7 556 – бустерну дозу.

Сценарії COVID-19 в Україні у 2022 році

Джерело: РБК-Україна

Аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком прогнозують, що влітку захворюваність в Україні піде на спад. Але восени нас може накрити нова хвиля захворюваності, яка буде розвиватися за одним з трьох сценаріїв:

Перший – адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до "господаря" призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності.

– адаптація: з часом вірус адаптується до свого носія. Який би штам не домінував восени, його пристосування до "господаря" призведе до більшої кількості заражень, легкого перебігу хвороби і спаду летальності. Другий – стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вищим, що допоможе трохи знизити госпіталізацію і смертність.

– стагнація: адаптації вірусу не відбудеться, але і більш небезпечних штамів не з'явиться. В такому випадку нова хвиля захворюваності буде схожа на осінню хвилю 2021 року. Але рівень вакцинації серед населення буде вищим, що допоможе трохи знизити госпіталізацію і смертність. Третій – загострення: поява більш заразного, агресивного і летального штаму.

Чи закінчиться пандемія цьогоріч Павло Ковтонюк вважає, що пандемія COVID-19 у 2022 році не закінчиться. Так, вірус з часом стане ендемічним, тобто стане звичним для людства, до прикладу як грип. "Але для більшості країн світу це відбудеться не у 2022 році".

Новини про коронавірус у світі 5 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 5 січня у світі виявили понад 295 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,45 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Німеччина.

У США вчителька без дозволу батьків вакцинувала школяра

Джерело: The New York Times

Американська викладачка самовільно зробила щеплення від коронавірусу 17-річному школяреві. Педагогиня вакцинувала підлітка у себе вдома і без дозволу його батьків. За такі дії її чекає суд у кримінальних справах.

Зазначимо, що вчителька не уповноважена вводити вакцини. Тож, звідки вона взяла препарат для уколу – поки невідомо. Як і те, що підліток робив у домі викладачки.

Дослідження про коронавірус

Вакцинація вагітних проти коронавірусу: нові дані про безпечність

У штаті Нью-Йорк вакцинація проти COVID-19 для школярів не є обов'язковою. Але деякі приватні школи вимагають вакцинації, а Нью-Йорк вимагає її для певних видів спорту та позакласних занять.

Джерело: MedicalXpress

Нове дослідження, яке розглядало понад 40 000 вагітних, додає нові докази, що підтверджують безпеку вакцинації проти COVID-19 під час вагітності.