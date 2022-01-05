Про те, що буде з пандемією у 2022 році та як може змінитися сам вірус – розповідаємо у нашому матеріалі.

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Чи будуть з’являтися нові штами

Поява нових штамів вірусу – природний процес, бо мутація необхідна вірусам для виживання та розмноження. Вірусологи розповідають, що нові штами з’являються серед невакцинованого населення.

Експерти стежать за тим, чи можуть нові варіанти краще ухилятися від захисту, який з’являється у людей після вакцинації або зараження COVID-19. У міру того, як все більше людей отримують щеплення, вірус повинен буде поширюватися серед тих, які мають певний імунітет. У такому разі вірус може мутувати у бік менш ефективної імунної відповіді,

– переконаний доктор-вірусолог Джошуа Шиффер з дослідного центру імені Фреда Хатчінсона (Сіетл, штат Вашингтон, США) у розмові з FOX 13.

У ВООЗ кажуть, що нові штами коронавірусу виникають у світі через утворену "токсичну суміш", яка включає слабкі темпи вакцинації й низький рівень тестування. Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією та дуже низького рівня тестування – рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів,

– сказав гендиректор.

Нові штами коронавірусу виникають через слабкі темпи вакцинації й низький рівень тестування​/ Фото Unsplash

Що буде з пандемією у 2022 році

Є різні сценарії щодо того, як буде розвиватися пандемія у наступному році.

Влітку 2021 в журналі Американської медичної спільноти JAMA опублікували чотири різних сценарії розвитку пандемії:

сценарій перший – повне викорінення , він передбачає, що медикам вдасться остаточно знешкодити Covid-19, як це зробили з вірусом натуральної віспи;

, він передбачає, що медикам вдасться остаточно знешкодити Covid-19, як це зробили з вірусом натуральної віспи; сценарій другий – усунення інфекції . Цей сценарій передбачає тимчасове зниження кількості хворих у конкретній країні до нуля, завдяки масовій вакцинації та суворої системи обмежувальних заходів;

. Цей сценарій передбачає тимчасове зниження кількості хворих у конкретній країні до нуля, завдяки масовій вакцинації та суворої системи обмежувальних заходів; сценарій третій – життя з вірусом , він передбачає, що розроблені вакцини будуть захищати від тяжкого перебігу Covid-19 та летальних наслідків. Якщо вакцинованих буде багато, вірус не становитиме смертельної небезпеки, і Covid-19 зможе перетворитися на сезонну застуду;

, він передбачає, що розроблені вакцини будуть захищати від тяжкого перебігу Covid-19 та летальних наслідків. Якщо вакцинованих буде багато, вірус не становитиме смертельної небезпеки, і Covid-19 зможе перетворитися на сезонну застуду; сценарій четвертий – масштабний спалах. Цей варіант можливий, якщо значна частина населення планети не вакцинується, тоді вірус продовжить стрімко поширюватись і мутувати.

Експерти ВООЗ припускають, що з появою вакцин другого і третього поколінь та завдяки інноваціям 2022 рік буде останнім роком пандемії, жертвами якої у світі стали понад 5 мільйонів людей.

Якщо ми зможемо звести передачу вірусу до мінімуму, це завершить пандемію,

– наголосив провідний експерт ВООЗ Майк Раян.

Окрім того, експерти вважають, що пандемія коронавірусу може перейти у форму сезонної хвороби. Так, за планами ВООЗ до кінця 2022 року буде вакциновано 70% населення.

Ми переконані, що до кінця 2022-го року ситуація з коронавірусом стане контрольованою і ми зможемо значно знизити кількість випадків тяжкого перебігу хвороби та смертей. Якщо ми досягнемо позначки у 70% вакцинованих, то будемо у кардинально іншій ситуації з точки зору епідеміології,

– заявила очільниця експертної групи ВООЗ Марія ван Керхове.

Перехід від пандемії до стану сезонного захворювання буде відрізнятися у кожній країні залежно від рівня імунітету серед населення та рівня вакцинації. Але все ж з часом Covid-19 може стати просто сезонною хворобою, яка вже не буде настільки загрозливою для населення.

Експерти прогнозують, що у 2022 році пандемія може піти на спад / Фото Unsplash

Американський інвестиційний банк JPMorgan також прогнозує, що світова пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.

У JPMorgan вважають, що наступного року світова економіка матиме змогу повністю відновитися завдяки вакцинації та інноваціям у медицині, які спричинять цикл відновлення, повернення міжнародної мобільності та вивільнення стриманого попиту з боку споживачів.

Директорка Центру генетичної медицини Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету (США) Елізабет МакНеллі стверджує, що ми будемо й надалі вчитися жити з вірусом. За її словами, нові штами не будуть небезпечні для тих, хто вакцинувався та отримав бустерну дозу. А от для тих, хто відмовляється це робити, життя простіше не стане.

У якийсь момент ми можемо просто перестати проводити так багато тестів для тих, хто вакцинувався та отримав додаткову дозу, та зосередимо ресурси на захисті нещеплених,

— зазначає вона.

Що відомо про штами коронавірусу

Штам "Альфа"

Штам "Альфа" вперше виявили у Великобританії у вересні 2020 року. Він поширювався значно швидше, ніж оригінальний SARS-CoV-2, та на 59% частіше призводив до госпіталізації.

Для цього штаму найбільш характери такі симптоми, як кашель, сильна втома, біль у горлі та м'язах. Але у порівнянні з іншими штамами рідше зустрічається втрата нюху та смаку.

Штам "Бета"

Штам "Бета" був виявлений у травні 2020 року у Південно-Африканській Республіці. Особливість цього штаму полягала в тому, що він активніше поширювався серед молодих людей та викликав у них ускладнення. Але серед усіх відомих штамів коронавірусу, "Бета" загалом найменш заразний.

Жодних специфічних симптомів у цього штаму немає, втім, є ризик повторного інфікування серед тих, хто раніше перехворів на коронавірус.

Поява нових штамів вірусу – природний процес / Фото Unsplash

Штам "Гамма"

Штам "Гамма" зафіксували у листопаді 2020 року у Бразилії. У Міністерстві охорони здоров'я Бразилії заявили, що цей варіант утричі заразніший, ніж виявлений в Ухані. "Гамма" приблизно на 30% частіше призводить до госпіталізації, ніж оригінальний SARS-CoV-2.

Симптоматика перебігу хвороби також досить типова, але відомо, що захворювання важче переносять молоді люди та вагітні жінки.

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Штам "Дельта"

Штам "Дельта" виявили в Індії у жовтні 2020 року й він вважається одним із найбільш заразних. Так, штам "Дельта" на 97% заразніший ніж оригінальний SARS-CoV-2 та на 60% за штам "Альфа".

Окрім того, з усіх відомих штамів, саме варіант Дельта найчастіше призводить до госпіталізації – шанс потрапити до лікарні на 85% вищий, ніж у тих, хто захворів на штам "Альфа". Також цей штам найчастіше призводить до смерті – на 137% частіше, ніж оригінальний штам.

Вірусологи кажуть, що нові штами з’являються серед невакцинованого населення / Фото Unsplash

Штам "Омікрон"

Штам "Омікрон" вперше був виявлений у Південно-Африканській Республіці та Ботсвані у листопаді 2021 року. Особливість цього штаму полягає в тому, що він поширюється швидше за інші штами, але має легший перебіг захворювання. За попереднім висновком вчені дійшли до висновку, що "Омікрон" більш заразний, ніж "Дельта".

Для інфікування цим штамом є два характерні симптоми – стомлюваність та прискорене серцебиття.

Є й інші штами, але вони не набули світового розповсюдження та поки що лише вивчаються науковцями.