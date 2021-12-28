Міністр Кабміну Олег Немчінов повідомив, що до жовтої зони карантину перейдуть Волинська та Запорізька області. Відтак в Україні не залишиться жодного "червоного" регіону.

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Відповідне рішення ухвалила Державна комісія.

В Україні діють нові правила карантину

Також Немчінов нагадав, що з 6 грудня в Україні діють нові правила карантину.

Зокрема, відвідувати громадські заклади можуть лише люди, які отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. Також чинними залишаються:

результат негативного тесту на COVID-19 (однак лише упродовж 72 годин);

COVID-сертифікат про одужання.

Тим часом для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення від COVID-19.

У МОЗ допустили посилення карантину

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні можуть посилити карантин.

Усе через новий штам коронавірусу Омікрон.

Він – є майже вдвічі більш інфекційним, ніж штам Дельта.

Наразі важко спрогнозувати, як поводитиметься Омікрон. Зокрема, відповідні коригування можуть внести до адаптивного карантину. Зокрема, може мовитися про посилення маскового режиму.

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Допис Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 грудня 2021 року "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей.

Також нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.