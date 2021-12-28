Водночас у новорічну ніч французам дозволили вільно пересуватися по містах. При цьому нічні клуби для людей будуть закритими.

До теми Через Омікрон: американські авіакомпанії скасували від Різдва понад 3 тисячі рейсів

На цьому етапі бажання пропорційно адаптувати систему змушує нас сьогодні виключити будь-яку міру комендантської години,

– заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Також на період свят заборонили їсти в громадському транспорті, включаючи і міжміський. Не можна вживати їжу і у кінотеатрах, театрах та спортивних залах.

Водночас пити напої в барах дозволено лише якщо є сидячі місця в закладі.

Нові обмеження почнуть діяти з 3 січня і триватимуть попередньо три тижні.

Посилення карантину у Європі

В Австрії через штам Омікрон посилили карантин. Відтак з 27 грудня у країні діє комендантська година. Ресторани мають зачинитися о 22.00, це нове правило поширюється і на новорічну ніч. Таким чином жителі Австрії не зможуть святкувати її у людних закладах.

У Нідерландах влада оголосила, що вводить повний локдаун через чергову хвилю COVID-19. Посилений карантин триватиме щонайменше до 14 січня.

Більш жорсткі карантинні обмеження 27 грудня почали діяти у кількох федеральних землях Німеччини. Водночас до посилення карантину інші землі мають приєднатися 28 грудня.

Вас може зацікавити, що думає ВООЗ про новий штам коронавірусу: дивіться відео