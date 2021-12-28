Водночас у новорічну ніч французам дозволили вільно пересуватися по містах. При цьому нічні клуби для людей будуть закритими.
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На цьому етапі бажання пропорційно адаптувати систему змушує нас сьогодні виключити будь-яку міру комендантської години,
– заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
Також на період свят заборонили їсти в громадському транспорті, включаючи і міжміський. Не можна вживати їжу і у кінотеатрах, театрах та спортивних залах.
Водночас пити напої в барах дозволено лише якщо є сидячі місця в закладі.
Нові обмеження почнуть діяти з 3 січня і триватимуть попередньо три тижні.
Посилення карантину у Європі
- В Австрії через штам Омікрон посилили карантин. Відтак з 27 грудня у країні діє комендантська година. Ресторани мають зачинитися о 22.00, це нове правило поширюється і на новорічну ніч. Таким чином жителі Австрії не зможуть святкувати її у людних закладах.
- У Нідерландах влада оголосила, що вводить повний локдаун через чергову хвилю COVID-19. Посилений карантин триватиме щонайменше до 14 січня.
- Більш жорсткі карантинні обмеження 27 грудня почали діяти у кількох федеральних землях Німеччини. Водночас до посилення карантину інші землі мають приєднатися 28 грудня.