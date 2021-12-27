Канцлер Німеччини Олаф Шольц узгодив нові правила карантину з главами федеральних земель. Вони вже діють у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії.

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Які саме обмеження почали діяти

У Мекленбурзі-Передній Померанії закрили кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку.

У Бранденбурзі попередньо до 11 січня, тим, хто зробив щеплення від коронавірусу або перехворів на COVID-19, можна буде приватно зустрічатися групами не більше 10 осіб. Якщо в родині є нещеплені, то у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого дому. Дітей до 14 років це не стосується.

У Баден-Вюртемберзі ввели комендантську годину з 22:30 до 5 ранку для сфери громадського харчування. Водночас у новорічну ніч комендантська година має початися не раніше першої години ночі.

Противники обмежень готуються до протестів

У кількох регіонах Німеччини можуть відбутися демонстрації противників коронавірусних обмежень. Вони вже оголосили про мобілізацію. Відтак планують протести у кількох містах Мекленбурга-Передньої Померанії, Гессена, Рейнланд-Пфальца та Бранденбурга, а також у Мангеймі у Баден-Вюртемберзі.

Останнім часом акції протесту відбуваються в багатьох містах Німеччини у вихідні та в будні дні. Попередні масові протести проходили в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та низці інших міст Німеччини. Наймасштабнішою була акція в Гамбурзі. Поліція стверджує, що в ній взяли участь близько 11,5 тисячі людей.

Коронавірус у Німеччині

У Німеччині від початку пандемії зареєстрували 6 мільйонів 923 тисяч 636 випадків коронавірусу. На жаль, 109 тисяч 749 осіб померли від наслідків недуги.

Водночас 23 грудня стало відомо про першого померлого у Німеччині від штаму Омікрон. В країні зареєстрували понад 3 тисячі випадків зараження цим варіантом вірусу.

Також у Німеччині вирішили запровадити нові обмеження, які стосуються невакцинованих і тих, хто не перехворів на COVID-19. Уряд хоче подолати четверту хвилю пандемії.

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