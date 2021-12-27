Канцлер Германии Олаф Шольц согласовал новые правила карантина с главами федеральных земель. Они уже действуют в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Мекленбурге-Передней Померании.

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Какие ограничения начали действовать

В Мекленбурге-Передней Померании закрыли кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В Бранденбурге предварительно до 11 января тем, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19, можно будет приватно встречаться группами не более 10 человек. Если в семье есть непривитые, то в гости можно пригласить только до двух человек из другого дома. Детей до 14 лет это не касается.

В Баден-Вюртемберге ввели комендантский час с 22:30 до 5 утра для сферы общественного питания. В то же время в новогоднюю ночь комендантский час должен начаться не раньше часа ночи.

Противники ограничений готовятся к протестам

В нескольких регионах Германии могут состояться демонстрации противников коронавирусных ограничений. Они уже объявили о мобилизации. Поэтому планируют протесты в нескольких городах Мекленбурга-Передней Померании, Гессена, Рейнланд-Пфальца и Бранденбурга, а также в Мангейме в Баден-Вюртемберге.

В последнее время акции протеста проходят во многих городах Германии в выходные и в будние дни. Предыдущие массовые протесты проходили в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и ряде других городов Германии. Самой масштабной была акция в Гамбурге. Полиция утверждает, что в ней приняли участие около 11,5 тысячи человек.

Коронавирус в Германии

В Германии с начала пандемии зарегистрировали 6 миллионов 923 тысячи 636 случаев коронавируса. К сожалению, 109 тысяч 749 человек умерли от последствий недуга.

В то же время 23 декабря стало известно о первом умершем в Германии от штамма Омикрон. В стране зарегистрировали более 3 тысяч случаев заражения этим вариантом вируса.

Также в Германии решили ввести новые ограничения, которые касаются невакцинированных и тех, кто не переболел COVID-19. Правительство хочет преодолеть четвертую волну пандемии.

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