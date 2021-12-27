Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что такие меры необходимы из-за стремительного распространения Омикрона. По его словам, Нидерланды охватила уже 5 волна пандемии, вызванная этим штаммом коронавируса.

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Какие ограничения ввели в стране

Из-за усиления карантина в Нидерландах закрыли бары, рестораны, спортивные залы, парикмахерские, кинотеатры, парки аттракционов и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Кроме этого, власти строго ограничили социальные контакты. В частности, жители страны могут одновременно принять не более 2 посетителей, а на открытом воздухе могут встретиться максимум 4 человека.

Исключением стали рождественские дни – 24 – 26 декабря. В этот период к себе можно было пригласить около 4 человек.

Обратите внимание! В Нидерландах по состоянию на 18 декабря количество лиц, сделавших, по крайней мере, одну дозу прививки от коронавируса, составляет более 70%.

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Распространение Омикрона в мире: последние новости

Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за распространения Омикрона заявила об отмене 33 тысяч рейсов в зимнем расписании. Это примерно 10% от общего плана полетов.

В Великобритании активно проводят ревакцинацию населения, чтобы замедлить распространение Омикрона.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предположил, что из-за распространения Омикрона могут усилить карантин. Сейчас трудно спрогнозировать, как будет вести себя штамм.

Следует отметить, что впервые Омикрон был обнаружен в Южной Африке в конце ноября. Случай зафиксировали с помощью ПЦР-теста. Люди могут инфицироваться им, даже если уже переболели коронавирусом.

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