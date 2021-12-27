Прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що такі заходи необхідні через стрімке поширення Омікрону. За його словами, Нідерланди охопила вже 5 хвиля пандемії, спричинена цим штамом коронавірусу.

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Які обмеження ввели у країні

Через посилення карантину у Нідерландах закрили бари, ресторани спортивні зали, перукарні, кінотеатри, парки атракціонів та магазини, які не торгують товарами першої необхідності.

Крім цього, влада суворо обмежила соціальні контакти. Зокрема, жителі країни можуть одночасно прийняти не більше ніж 2 відвідувачів, а на відкритому повітрі можуть зустрітися щонайбільше 4 особи.

Винятком стали різдвяні дні – 24 – 26 грудня. У цей період до себе можна було запросити до 4 людей.

Зверніть увагу! У Нідерландах станом на 18 грудня кількість осіб, які зробили принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу, становить понад 70%.

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Поширення Омікрону у світі: останні новини

Німецька авіакомпанія Lufthansa через поширення Омікрону заявила про скасування 33 тисяч рейсів у зимовому розкладі. Це приблизно 10% загального плану польотів.

У Великій Британії активно проводять ревакцинацію населення, аби сповільнити поширення Омікрону.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін припустив, що через поширення Омікрону можуть посилити карантин. Наразі важко спрогнозувати, як саме поводитиме себе штам.

Варто зауважити, що вперше Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Випадок зафіксували за допомогою ПЛР-тесту. Люди можуть інфікуватися ним, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.

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