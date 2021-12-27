Лише в понеділок 27 грудня в США скасували близько 740 рейсів. Зокрема, маршрутів зі Штатів та внутрішніх.

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Напередодні католицького Різдва, 24 грудня, також скасували 690 рейсів. Річ у тім, що через поширення Омікрону від керівництво вимагає, аби екіпаж відбував карантин.

Яка ситуація з авіацією у світі

В інших країнах теж масово скасовують рейси. Сайт FlightAware.com, який відстежує дані авіаційного трафіку, стверджує, що станом на 17:30 за Києвом, скасували понад 2,4 тисячі авіарейсів. Майже 6,6 тисячі вильотів затримали.

Найбільше маршрутів скасував китайський авіаперевізник China Eastern – понад 400. У першій п'ятірці також зазначені китайська Air China, індонезійська Lion Air, а також 2 американські компанії SkyWest та Alaska Airlines.

Серед інших багато рейсів довелось скасувати великим перевізникам: United, Delta, KLM, Turkish Airlines, Air France.

Що треба знати про Омікрон

Вперше штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Випадок зафіксували за допомогою ПЛР-тесту. Люди можуть інфікуватися ним, навіть якщо вже перехворіли на коронавірус.

Попередні дослідження показали, що Омікрон менш небезпечний, ніж хвиля Дельти.

Люди заражені Омікроном на 15 – 20% рідше потребують госпіталізації.

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