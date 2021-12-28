Заступник мера міста Микола Поворозник закликав дотримуватись елементарних правил безпеки. Нині у Києві діє жовтий рівень карантинних обмежень. Перелік обмежень встановлено Постановою Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

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Чиновник нагадав, що невдовзі у школярів розпочинаються зимові канікули. Тож необхідно зробити все можливе, аби діти повернулися здоровими до навчального процесу.

Друзі, від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки,

– написав заступник голови КМДА.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Окрім стандартних обмежень "жовтої зони", у столиці діють додаткові правила для неповнолітніх.

Додаткові обмеження у Києві

Діти та підлітки до 18 років можуть користуватися громадським транспортом лише при наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена. Ці документи діють 72 години. Також підходить довідка про одужання від COVID-19 або "жовтий" сертифікат, дія якого закінчується через 30 днів після введення першої дози проти коронавірусу.

Такі ж вимоги діють у торгових центрах – але лише для тих дітей, які перебувають без супроводу дорослих.

Як захиститися від зараження інфекцією

Поворозник нагадав елементарні правила безпеки, які діють проти будь-якого штаму коронавірусу. Це: дотримання маскового режиму, зберігання дистанції та гігієна рук.

Чиновник наголосив, що люди з симптомами застуди та ГРВІ повинні залишатися вдома.

Повний текст публікації Миколи Поворозника у фейсбуці:

"Друзі, від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в "жовтій зоні" епіднебезпеки. Перелік обмежень встановлено Постановою Кабінету Міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

Крім того, нагадаю, додатково в місті Києві заборонено:

- пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, користуватися послугами громадського транспорту (автомобільним, електричним, у тому числі метрополітеном) без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома."