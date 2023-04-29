Тягав за волосся: у Коростені чоловік влаштував розбірки з жінками через парковку
Джерело:Інстаграм krvts.b
У Коростені, що на Житомирщині стався конфлікт між чоловіком та двома жінками: матір'ю та донькою. Дівчина розповіла, що сварка виникла через місце для паркування.
Інцидент трапився 28 квітня. Одна з жительок Коростеня у соцмережах розповіла, що її та її матір погрожували вбити, тягали за волосся та били.
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Посварились через парковку
Дівчина розповіла, її з подругою мама підвезла до товариша. Під час паркування раптово виник конфлікт з Юрієм.
Тільки мама почала виїжджати , ззаду її підпер Юрій, вона дала йому приїхати, а коли він проїхав – відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою, – написала дівчинаю
За її словами, чоловік крикнув, що "вони не знають, куди приїхали і кому перекрили дорогу". Після цього зателефонував своїм друзям.
Прибула "підмога"
Далі за лічені хвилини до місця події приїхав мікроавтобус з приятелями Юрія. Новоприбулі, як розповіла постраждала, погрожували їй та її матері, а згодом – розпустили руки. Дівчина оприлюднила відео, на якому видно, як чоловік штовхає її.
Вона також запевнила, що один з нападників назвався "військовим з Бахмута" та погрожував застосувати проти жінок зброю.
Дівчина стверджує, що головний герой історії – Юрій Вигівський, власник СТО. Вона просить розголосу ситуації, оскільки чоловік нібито має зв'язки.