У середу, 26 квітня, одна з пасажирок автобусного рейсу "Селець — Дубровиця — Рівне" Людмила Главацька вирішила надати розголосу інциденту, що трапився під час спілкування водія маршрутки та українського захисника. Згодом журналісти зв'язалися з ТЦК, аби підтвердити, чи справді керманич отримав повістку.
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Що відомо
За словами жінки, військовий у формі підсів у автобус в Сарнах. У захисника в руках були пакунки та рюкзак, тому він сказав, що гроші передасть згодом, адже не може їх дістати.
І що ви думаєте? Водій грубим, нахабним голосом сказав: "Ні, давай зараз, я вам не довіряю". Військовий тихенько поставив свої пакети, зняв рюкзак, дістав гроші, заплатив і тихенько сів на задніх місцях у маршрутці,
– написала очевидиця.
Разом з тим вона зазначила, що у військового майже всю дорогу на очах були сльози. Також вона констатувала, що боєць якраз-таки їхав додому після другого поранення.
Окрім того, начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра повідомив ЗМІ, що мав розмову з перевізником, який пообіцяв йому, що звільнить скандального водія.
Скандали й повістки
- Зазначимо, що від початку оголошення загальної військової мобілізації в Україні – себто від 24 лютого 2022 року – регулярно набувають розголосу скандали або просто-таки "дивні історії", пов'язані з врученням повісток та загалом темою мобілізації.
- Скажімо, деколи представники ТЦК застосовують насилля піл час вручення документа. Зокрема, з'явилося відео з Черкас, на якому видно, що чотири людини у військовій формі, ймовірно, б'ють чоловіка, якому хочуть вручити повістку.
- На це реагував глава Міноборони Олексій Резніков. Він зазначив, що такі дії певних працівників центрів комплектування є неприпустимими. За його словами, в законодавстві чітко прописана процедура вручення повісток.