У середу, 26 квітня, одна з пасажирок автобусного рейсу "Селець — Дубровиця — Рівне" Людмила Главацька вирішила надати розголосу інциденту, що трапився під час спілкування водія маршрутки та українського захисника. Згодом журналісти зв'язалися з ТЦК, аби підтвердити, чи справді керманич отримав повістку.

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Що відомо

За словами жінки, військовий у формі підсів у автобус в Сарнах. У захисника в руках були пакунки та рюкзак, тому він сказав, що гроші передасть згодом, адже не може їх дістати.

І що ви думаєте? Водій грубим, нахабним голосом сказав: "Ні, давай зараз, я вам не довіряю". Військовий тихенько поставив свої пакети, зняв рюкзак, дістав гроші, заплатив і тихенько сів на задніх місцях у маршрутці,

– написала очевидиця.

Разом з тим вона зазначила, що у військового майже всю дорогу на очах були сльози. Також вона констатувала, що боєць якраз-таки їхав додому після другого поранення.

У коментарі журналістам речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова підтвердила, що цьому водієві справді згодом було вручено повістку. Цей документ передбачає обов'язковість приходу до центру комплектації, а потім проходження медичного огляду задля визначення придатності для мобілізації.

Окрім того, начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра повідомив ЗМІ, що мав розмову з перевізником, який пообіцяв йому, що звільнить скандального водія.

Скандали й повістки