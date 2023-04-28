В среду, 26 апреля, одна из пассажирок автобусного рейса "Селец — Дубровица — Ровно" Людмила Главацкая решила дать огласки инциденту, произошедшему во время общения водителя маршрутки и украинского защитника. Впоследствии журналисты связались с ТЦК, чтобы подтвердить, действительно ли водитель получил повестку.
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Что известно
По словам женщины, военный в форме подсел в автобус в Сарнах. У защитника в руках были свертки и рюкзак, поэтому он сказал, что деньги передаст через определенное время, ведь не может их достать.
Что вы думаете? Водитель грубым, наглым голосом сказал: "Нет, давай сейчас, я вам не доверяю". Военный тихонько поставил свои пакеты, снял рюкзак, достал деньги, заплатил и тихонько сел на задних местах в маршрутке,
– написала свидетельница.
Вместе с тем она отметила, что у военного почти всю дорогу на глазах были слезы. Также она констатировала, что боец как раз ехал домой после второго ранения.
Кроме того, начальник областного департамента инфраструктуры Федор Мисюра сообщил СМИ, что имел разговор с перевозчиком, который пообещал ему, что уволит скандального водителя.
Скандалы и повестки
- Отметим, что с начала объявления общей военной мобилизации в Украине – то есть от 24 февраля 2022 года – регулярно получают огласку скандалы или просто "странные истории", связанные с вручением повесток и в целом темой мобилизации.
- Скажем, иногда представители ТЦК применяют насилие во время вручения документа. В частности, появилось видео из Черкасс, на котором видно, что четыре человека в военной форме, вероятно, избивают мужчину, которому хотят вручить повестку.
- На это реагировал глава Минобороны Алексей Резников. Он отметил, что такие действия определенных работников центров комплектования недопустимы. По его словам, в законодательстве четко прописана процедура вручения повесток.