НАЗК виявило ознаки корупції у 8 керівників ТЦК з третини перевірених

Із 541 перевіреної декларації серед керівників ТЦК антикорупційне агентство у 8 виявило ознаки корупції. Нардепка Анастасія Радіна говорить, що їхні справи передали правоохоронцям для розслідування.

За словами голови комітету з питань антикорупційної політики у ВР Анастасії Радіної, наразі триває перевірка статків співробітників ТЦК та ВЛК. НАЗК наразі перевірило третину посадовців керівного складу ТЦК (541 із приблизно 1700 осіб, за даними Агентства).

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Перевірка керівництва ТЦК триває

Радіна говорить, що НАЗК сукупно виявило ознаки незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень, необґрунтованих активів на 6 мільйонів гривень та неправдивих даних у декларації на 7 мільйонів гривень.

Нардепка зазначає, що триває моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще 5 посадовців керівного складу ТЦК. Щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів.

Ганебний топ корупціонерів

Радіна говорить, що найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується начальника Одеського ОТЦК Борисова, якому торік повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму більше 188 млн гривень. Ще один фігурант — заступник начальника одного з ТЦК, який зібрав на особисту банківську картку близько 400 тисяч гривень від різних військовослужбовців і, ймовірно, витратив їх на власні потреби.

Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбора, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. Слідство відповідно до підслідності здійснюють спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, ДБР, Нацполіція. Справи щодо конфіскації ймовірно необґрунтованих активів веде САП. Встановлювати істину у кожній справі буде суд,

– зазначає голова комітету з питань антикорупційної політики.

Анастасія Радіна уточнила, що усі моніторинги способу життя здійснили силами лише 11 співробітників НАЗК. Перевірка статків ТЦК наразі триває і на контролі.

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