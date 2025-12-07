Укр Рус
24 Канал Новини України У Красноярську не можуть загасити пожежу на складах біля ТЕЦ: були й вибухи
7 грудня, 23:23
2

У Красноярську не можуть загасити пожежу на складах біля ТЕЦ: були й вибухи

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • У Красноярську сталася велика пожежа на складах біля ТЕЦ-1, є постраждалий.
  • Вогонь не можуть загасити кілька годин.

В Росії сталася пожежа, яку поки що не можуть загасити. Мова про Красноярськ у Сибіру.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. 

Дивіться також Їде звідусіль й щодня: Андрющенко сказав, куди росіяни стягують найбільше техніки зараз 

Що горить у Красноярську та чому не можуть загасити? 

Судячи з кадрів, пожежа справді велика. 

Пожежа в Красноярську: дивіться відео 

На деяких роликах чутно вибухи. 

Вибухи в Красноярську 7 грудня: дивіться відео 

Видання NEXTA розповіло, що спалахнув бокс, усередині якого було кілька автомобілів – а вибухи сталися через каністри із бензином. Також журналісти указали, що поруч із складом розташована ТЕЦ-1. 

Телеграм-канал ASTRA інформує, що два вибухи сталися на Сонячній вулиці, поряд із ТЕЦ-1. Місцеві кажуть, що пожежу вдалося локалізувати, але не загасити. 


Відстань від Красноярської ТЕЦ до початку вулиці Сонячної – 3,3 кілометра / Скриншот 24 Каналу 

Довідка. Красноярська ТЕЦ-1 – одна з найбільших теплоелектростанцій Сибіру. Її ввели в експлуатацію ще 1943 року. В 2020 році створили нову димову трубу висотою 275 метрів – це найвища труба, яку побудували в Росії після розпаду СРСР. 

Показуємо Красноярськ на карті Росії: це щонайменше 3,5 тисячі кілометрів від України

 

Відповідно до офіційних даних російського міністерства з надзвичайних ситуацій, горять ємності з бензином та паливні пелети. 

Вогонь сильно поширився. Власне, горіння бензину і є причиною, чому вогонь довго не можуть загасити. 


Офіційне фото пожежі в Красноярську / Фото МНС Росії 

У гаражному боксі нібито були вантажні автомобілі. Коли вибухнула ємність з бензином, бокс спалахнув, розповіли пропагандистські медіа. 

"Вогонь охопив уже понад 800 "квадратів", горить бокс, усередині якого чотири автомобілі, вибухають каністри з бензином. Недалеко від палаючого складу знаходиться КрасТЕЦ. Пожежники не впускають туди вогонь. Причини з'ясовуються. Одна людина постраждала. Її оглядає швидка", – написав пропагандистський канал SHOT. 

Проте чому саме стався перший вибух каністри з бензином – невідомо.

В Іркутській області проблема з ТЕЦ

В місті Ангарськ нема опалення, бо на місцевій ТЕЦ сталася аварія. Зараз росіяни без тепла при -19 градусів, а надалі прогнозують -30.