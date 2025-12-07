У Красноярську не можуть загасити пожежу на складах біля ТЕЦ: були й вибухи

В Росії сталася пожежа, яку поки що не можуть загасити. Мова про Красноярськ у Сибіру.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що горить у Красноярську та чому не можуть загасити?

Судячи з кадрів, пожежа справді велика.

Пожежа в Красноярську: дивіться відео

На деяких роликах чутно вибухи.

Вибухи в Красноярську 7 грудня: дивіться відео

Видання NEXTA розповіло, що спалахнув бокс, усередині якого було кілька автомобілів – а вибухи сталися через каністри із бензином. Також журналісти указали, що поруч із складом розташована ТЕЦ-1.

Телеграм-канал ASTRA інформує, що два вибухи сталися на Сонячній вулиці, поряд із ТЕЦ-1. Місцеві кажуть, що пожежу вдалося локалізувати, але не загасити.



Відстань від Красноярської ТЕЦ до початку вулиці Сонячної – 3,3 кілометра / Скриншот 24 Каналу

Довідка. Красноярська ТЕЦ-1 – одна з найбільших теплоелектростанцій Сибіру. Її ввели в експлуатацію ще 1943 року. В 2020 році створили нову димову трубу висотою 275 метрів – це найвища труба, яку побудували в Росії після розпаду СРСР.

Показуємо Красноярськ на карті Росії: це щонайменше 3,5 тисячі кілометрів від України

Відповідно до офіційних даних російського міністерства з надзвичайних ситуацій, горять ємності з бензином та паливні пелети.

Вогонь сильно поширився. Власне, горіння бензину і є причиною, чому вогонь довго не можуть загасити.



Офіційне фото пожежі в Красноярську / Фото МНС Росії

У гаражному боксі нібито були вантажні автомобілі. Коли вибухнула ємність з бензином, бокс спалахнув, розповіли пропагандистські медіа.

"Вогонь охопив уже понад 800 "квадратів", горить бокс, усередині якого чотири автомобілі, вибухають каністри з бензином. Недалеко від палаючого складу знаходиться КрасТЕЦ. Пожежники не впускають туди вогонь. Причини з'ясовуються. Одна людина постраждала. Її оглядає швидка", – написав пропагандистський канал SHOT.

Проте чому саме стався перший вибух каністри з бензином – невідомо.

В Іркутській області проблема з ТЕЦ

В місті Ангарськ нема опалення, бо на місцевій ТЕЦ сталася аварія. Зараз росіяни без тепла при -19 градусів, а надалі прогнозують -30.