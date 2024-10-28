Країни Глобального Півдня змінили риторику щодо Росії: Подоляк сказав, чому їм це вигідно

Позиція країн Глобального Півдня почала зазнавати змін як щодо російсько-української війни, так і щодо самої Росії. Вони достатньо прохолодно відносяться до Кремля.

Але це не означає, що вони вже завтра розірвуть відносини. Оскільки, як пояснив 24 Каналу радник ОПУ Михайло Подоляк, країни Глобального Півдня отримують дохід з Росії.

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Про зміну риторики країн Глобального Півдня

У кожної країни є свої інтереси й вони користуються моментом, коли можна збільшити активність співпраці з іншими державами, зокрема з Росією.

Насамперед необхідно публічно заявляти, що з Москвою вкрай невигідно мати стратегічні відносини. Оскільки вона не зацікавлена в існуванні міжнародного права з погляду глобальних взаємин.

Якщо ви підтримуєте Росію, яка, навпаки, зацікавлена в хаотизації міждержавних відносин, в домінуванні насилля як концепції зовнішньої політики, у цьому немає сенсу. І тут, і там виникатимуть війни. Ба більше, Росія інвестуватиме у різні терористичні, провокативні дії на різних континентах,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Також потрібно співпрацювати зі США та країнами Європи, аби вони дипломатично тиснули на Глобальний Південь, який залежить від них у фінансовому та технологічному секторі.

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Поведінка країн Глобального Півдня – як щодо російсько-української війни, так і щодо Росії – дійсно змінилась. Вони прохолодно відносяться, але це не означає, що відносинам настане кінець.

Вони отримують дохід, достатньо легкий з Росії. Але риторика, позиції, домінування, лідерство, наприклад, у тому ж БРІКС чи ШОС змінилася. Росія поступово зміщується в табір аутсайдерів,

– наголосив Подоляк.

Країнам Глобального Півдня максимально вигідно співпрацювати із Заходом, зокрема у сфері технологій, і вони зацікавлені в цьому. Тому розуміють, що з Росією шлях у прірву – вона постійно провокуватиме на нові конфлікти.