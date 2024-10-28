Страны Глобального Юга изменили риторику по отношению к России: почему им это выгодно

Позиция стран Глобального Юга начала меняться как в отношении российско-украинской войны, так и в отношении самой России. Они достаточно прохладно относятся к Кремлю.

Но это не означает, что они уже завтра разорвут отношения. Поскольку, как объяснил 24 Каналу советник ОПУ Михаил Подоляк, страны Глобального Юга получают доход из России.

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Об изменении риторики стран Глобального Юга

У каждой страны есть свои интересы и они пользуются моментом, когда можно увеличить активность сотрудничества с другими государствами, в частности с Россией.

Прежде всего необходимо публично заявлять, что с Москвой крайне невыгодно иметь стратегические отношения. Поскольку она не заинтересована в существовании международного права с точки зрения глобальных взаимоотношений.

Если вы поддерживаете Россию, которая, наоборот, заинтересована в хаотизации межгосударственных отношений, в доминировании насилия как концепции внешней политики, в этом нет смысла. И здесь, и там будут возникать войны. Более того, Россия будет инвестировать в различные террористические, провокационные действия на разных континентах,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Также нужно сотрудничать с США и странами Европы, чтобы они дипломатично давили на Глобальный Юг, который зависит от них в финансовом и технологическом секторе.

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Поведение стран Глобального Юга – как по российско-украинской войне, так и в отношении России – действительно изменилась. Они прохладно относятся, но это не означает, что отношениям наступит конец.

Они получают доход, достаточно легкий из России. Но риторика, позиции, доминирование, лидерство, например, в том же БРИКС или ШОС изменилась. Россия постепенно смещается в лагерь аутсайдеров,

– подчеркнул Подоляк.

Странам Глобального Юга максимально выгодно сотрудничать с Западом, в частности в сфере технологий, и они заинтересованы в этом. Поэтому понимают, что с Россией путь в пропасть – она постоянно будет провоцировать на новые конфликты.