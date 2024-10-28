Але це не означає, що вони вже завтра розірвуть відносини. Оскільки, як пояснив 24 Каналу радник ОПУ Михайло Подоляк, країни Глобального Півдня отримують дохід з Росії.

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Про зміну риторики країн Глобального Півдня

У кожної країни є свої інтереси й вони користуються моментом, коли можна збільшити активність співпраці з іншими державами, зокрема з Росією.

Насамперед необхідно публічно заявляти, що з Москвою вкрай невигідно мати стратегічні відносини. Оскільки вона не зацікавлена в існуванні міжнародного права з погляду глобальних взаємин.

Якщо ви підтримуєте Росію, яка, навпаки, зацікавлена в хаотизації міждержавних відносин, в домінуванні насилля як концепції зовнішньої політики, у цьому немає сенсу. І тут, і там виникатимуть війни. Ба більше, Росія інвестуватиме у різні терористичні, провокативні дії на різних континентах,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Також потрібно співпрацювати зі США та країнами Європи, аби вони дипломатично тиснули на Глобальний Південь, який залежить від них у фінансовому та технологічному секторі.

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Поведінка країн Глобального Півдня – як щодо російсько-української війни, так і щодо Росії – дійсно змінилась. Вони прохолодно відносяться, але це не означає, що відносинам настане кінець.

Вони отримують дохід, достатньо легкий з Росії. Але риторика, позиції, домінування, лідерство, наприклад, у тому ж БРІКС чи ШОС змінилася. Росія поступово зміщується в табір аутсайдерів,

– наголосив Подоляк.

Країнам Глобального Півдня максимально вигідно співпрацювати із Заходом, зокрема у сфері технологій, і вони зацікавлені в цьому. Тому розуміють, що з Росією шлях у прірву – вона постійно провокуватиме на нові конфлікти.