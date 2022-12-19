Країни ЄС домовились про стелю цін на газ

Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовились про встановлення граничної ціни на газ. Угоди вдалося досягнути після тижневих переговорів.

Так званий механізм корекції газового ринку, який має запобігти екстремальним коливанням цін, буде застосований з 15 лютого.

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Гранична ціна становить 180 євро за мегават-годину.

Скептики теж погодились встановити граничні обмеження

Нове обмеження набуде чинності лише у випадку, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищуватиме 35 євро. Для запуску механізму ціни повинні залишатися вище обох граничних рівнів протягом трьох днів.

Ухвалене обмеження значно нижче, ніж попередня пропозиція Європейської комісії, яка не змогла б запобігти різким стрибкам, що були на початку цього року, коли Росія обмежила постачання газу через війну в Україні.

Троє офіційних осіб ЄС заявили, що Німеччина, яка скептично ставилася до ліміту ціни, проголосувала за підтримку угоди Європейського Союзу щодо стелі ціни на газ.

Нагадаємо, що обмеження ціни, яку вимагали група держав-членів ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів. В останні тижні, зокрема, Німеччина наполягала на обережному підході до ціни, тоді як Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту з обмеженням ціни нижче 200 євро.

В Росії швидко відреагували на рішення ЄС

Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков уже встиг прокоментувати рішення Євросоюзу щодо граничної ціни на газ. Він назвав це неприйнятним і пообіцяв відповідні рішення у відповідь, "як з указом щодо нафти".

Що цьому передувало

Ціни на газ та електроенергію злетіли до рекордних показників на початку цього року після глибокого скорочення Росією поставок газу та її вторгнення в Україну.

Енергокриза розтягнула бюджети європейських країн. Понад 700 мільйонів доларів уже накопичено для допомоги компаніям і споживачам через зростання цін на енергоносії.