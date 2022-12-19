Страны ЕС договорились о потолке цен на газ

Министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены газа. Решение удалось принять после недельных переговоров.

Так называемый механизм коррекции газового рынка, который должен предотвратить экстремальные колебания цен, будет применен с 15 февраля.

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Предельная цена составляет 180 евро за мегаватт-час.

Скептики тоже согласились установить предельные ограничения

Новое ограничение вступит в силу только в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ будет превышать 35 евро. Для запуска механизма цены должны оставаться выше обоих граничных уровней в течение трех дней.

Принятое ограничение значительно ниже, чем предыдущее предложение Европейской комиссии, которая не смогла бы предотвратить резкие скачки, что были в начале этого года, когда Россия ограничила поставки газа из-за войны в Украине.

Три официальных лица ЕС заявили, что Германия, которая скептически относилась к лимиту цены, проголосовала за поддержку соглашения Европейского Союза относительно потолка цены на газ.

Напомним, что ограничение цены, которое требовала группа государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия настаивала на осторожном подходе к цене, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента с ограничением цены ниже 200 евро.

В России быстро отреагировали на решение ЕС

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков уже успел прокомментировать решение Евросоюза по предельной цене газа. Он назвал это неприемлемым и пообещал ответные решения, "как с указом относительно нефти".

Что этому предшествовало

Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных показателей в начале этого года после глубокого сокращения Россией поставок газа и ее вторжения в Украину.

Энергокризис растянул бюджеты европейских стран. Более 700 миллионов долларов уже накоплено для помощи компаниям и потребителям из-за роста цен на энергоносители.