Кремль погрожує "найбільш непередбачуваними наслідками" та засуджує політику НАТО

У Росії заявили, що нібито НАТО тільки тим й займається, що стримує їхню країну. Також у Кремлі вкотре додали, що нібито розширення Альянсу погіршує безпеку Росії.

Відповідну заяву за підсумками обговорень НАТО та Кремля зробив заступник російського міністра закордонних справ Олександр Грушко. Це трапилось 12 січня.

До теми Сенат США опублікував проєкт санкцій, що стосуються безпосередньо Путіна

У Росії пригрозили НАТО "найважчими наслідками для європейської безпеки"

Грушко знову ж таки заявив, що нібито Альянс повертається до зразка 1949 року, тобто того часу, коли їхня політика була спрямована на стримування Росії.

Ми дуже чесно, прямо, без спроб обходити кути, використовуючи будь-які політкоректні формули, вказали на те, що подальше скочування ситуації може призвести до самих непередбачуваних і найважчих наслідків для європейської безпеки,

– у традиційній для російської пропаганди манері заявив Грушко.

Політик також додав, що нібито:

Кремль не погоджується з таким сценарієм, тільки ті заходи, які сьогодні Москва пропонує, дозволяють кардинальним чином розгорнути цю ситуацію, знову повернутися до побудови європейської безпеки в інтересах усіх;

один з факторів, що впливає на погіршення безпеки в Європі є "процес розширення НАТО".

"Сьогодні до складу НАТО увійшли багато держав, і їх території очевидним чином використовуються для проєкції сили в напрямку Росії з різних географічних напрямків і на стратегічну глибину. Це серйозним чином також погіршує нашу безпеку і створює для неї неприйнятні ризики, яким ми будемо протистояти", – уточнив Грушко.

До речі, перемовини відбуваються через "гарантії безпеки", які висунув Кремль. У них якраз мовиться про не розширення НАТО на Схід. В основному – про вступ України та Грузії.

Коротко про перемовини з Росією

10 січня у Женеві відбулись перемовини США та НАТО. Вони тривали понад 7 годин у закритому режимі. Врешті заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що принцип "відкритих дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

12 січня у Брюсселі відбулись перемовини на рівні НАТО – Росія. Після них генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що переговори – непрості, адже між сторонами є великі розбіжності. Зокрема в Альянсі запевнили, що відхилили вимогу Росії про не розширення НАТО, закликали Росію до деескалації біля кордону України. Додали також, що досягнути миру можна й без схвалення нерозширення НАТО.

13 січня мають відбутись перемовини на рівні ОБСЄ. У них братимуть участь США, Євросоюз та Кремль.

Росія може напасти на Україну з 6 різних напрямків, – Guardian