Путіну готують список лояльних: як у Кремлі змагаються за те, хто його складатиме

Владімір Путін пообіцяв "лояльним" олігархам закон про недоторканність приватизованої власності. Зокрема, йдеться про імунітет від вилучення активів, отриманих під час приватизації в 1990-ті роки.

Водночас російський президент зазначив, що генпрокуратура Росії вимагає передати державі тільки ті підприємства, які опинилися в приватній власності незаконно внаслідок "шахрайських схем". У розмові з 24 Каналом російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова сказала, яких олігархів Кремль вважатиме "лояльними".

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Зараз у Кремлі велика конкуренція

На думку російської опозиціонерки, "лояльними" стануть ті, хто увійдуть до спеціального списку, який затвердить особисто Путін. Втім, виникає велике питання, хто йому принесе цей список. Ймовірно, зараз буде велика конкуренція, адже помічники у Путіна різні. Наприклад, Ніколай Патрушев у вільний від кораблебудування час, складатиме списки лояльних.

Патрушев скаже, що список складатиме він, тому несіть йому гроші, щоб потрапити до числа недоторканних. Мені здається, що сьогодні у Кремлі все так працює,

– мовила Курносова.

Конкуренція між олігархатом може розпалити ще більше суперечок. Як зазначила російська опозиціонерка, арешт губернатора Тюменської області В'ячеслава Вахріна – це вже замах на клан Сєргея Собяніна.

"Від усіх кланів потроху когось саджають, відправляють у заслання. Покусує свої клани Путін для того, аби ніхто не думав, що хтось отримує якісь переваги. Очевидно, це попередні ласки, мовляв, я тебе сьогодні укушу, а завтра зроблю щось хороше", – додала Курносова.

Третя хвиля потенційних олігархів

Зараз у Росії з'являється нове покоління магнатів. Владімір Путін обрав нових олігархів для володіння та управління активами, конфіскованими у західних компаній.

Вони діють у галузях споживчих товарів, послуг та роздрібної торгівлі. Сектори мінеральних ресурсів і енергетики, які Путін контролює жорстко, вже розподілені між старшими олігархами.

Нові російські магнати уникають участі у політиці так, як робили це попередники. Крім того, їхні амбіції обмежені розуміння того, що все, що Путін дав – може бути в один момент ним повернене.

Зокрема, йдеться про бізнесменів Олександра Варшавського та Олександра Говора. Нині Варшавський став власником дилерських центрів Volkswagen та оператором заводу компанії в Росії. А Говор раніше був власником франшиз McDonald's, і успадкував цю мережу разом із Starbucks і Domino's Pizza після їх виходу з Росії.