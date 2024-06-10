Путину готовят список лояльных: как в Кремле соревнуются за то, кто будет его составлять

Владимир Путин пообещал "лояльным" олигархам закон о неприкосновенности приватизированной собственности. В частности, речь идет об иммунитете от изъятия активов, полученных во время приватизации в 1990-е годы.

В то же время российский президент отметил, что генпрокуратура России требует передать государству только те предприятия, которые оказались в частной собственности незаконно в результате "мошеннических схем". В разговоре с 24 Каналом российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова сказала, каких олигархов Кремль будет считать "лояльными".

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Сейчас в Кремле большая конкуренция

По мнению российской оппозиционерки, "лояльными" станут те, кто войдут в специальный список, который утвердит лично Путин. Впрочем, возникает большой вопрос, кто ему принесет этот список. Вероятно, сейчас будет большая конкуренция, ведь помощники у Путина разные. Например, Николай Патрушев в свободное от кораблестроения время, будет составлять списки лояльных.

Патрушев скажет, что список будет составлять он, поэтому несите ему деньги, чтобы попасть в число неприкасаемых. Мне кажется, что сегодня в Кремле все так работает,

– сказала Курносова.

Конкуренция между олигархатом может разжечь еще больше споров. Как отметила российская оппозиционерка, арест губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина – это уже покушение на клан Сергея Собянина.

"От всех кланов понемногу кого-то сажают, отправляют в ссылку. Покусывает свои кланы Путин для того, чтобы никто не думал, что кто-то получает какие-то преимущества. Очевидно, это предварительные ласки, мол, я тебя сегодня укушу, а завтра сделаю что-то хорошее", – добавила Курносова.

Третья волна потенциальных олигархов

Сейчас в России появляется новое поколение магнатов. Владимир Путин выбрал новых олигархов для владения и управления активами, конфискованными у западных компаний.

Они действуют в отраслях потребительских товаров, услуг и розничной торговли. Секторы минеральных ресурсов и энергетики, которые Путин контролирует жестко, уже распределены между старшими олигархами.

Новые российские магнаты избегают участия в политике так, как делали это предшественники. Кроме того, их амбиции ограничены пониманием того, что все, что Путин дал – может быть в один момент им возвращено.

В частности, речь идет о бизнесменах Александре Варшавском и Александре Говоре. Сейчас Варшавский стал владельцем дилерских центров Volkswagen и оператором завода компании в России. А Говор ранее был владельцем франшиз McDonald's, и унаследовал эту сеть вместе со Starbucks и Domino's Pizza после их выхода из России.