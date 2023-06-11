Як Росія може забезпечити водою Крим після підриву ГЕС: аналіз британської розвідки

Підрив росіянами Каховської ГЕС матиме значні наслідки для Криму. Окупований півострів залишиться без прісної води.

Підрив дамби Каховської ГЕС майже напевно серйозно порушив роботу основного джерела прісної води в окупованому Криму – Північно-Кримського каналу, зазначають у розвідці Великої Британії.

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Яким чином окупанти можуть забезпечити водою півострів

Північно-Кримський канал бере воду з Каховського водосховища, зі входу, що розташований вище дна водосховища. У розвідці зазначають, ймовірно, до 9 червня рівень води у водосховищі впав нижче рівня входу, і незабаром вона перестане надходити до Криму. Це зменшить доступність прісної води на півдні Херсонщини та півночі півострова.

Однак російська влада, швидше за все, задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії,

– припустили у британській розвідці.

Додали, що громади на затоплених територіях стикаються з санітарною кризою, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду.

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Данілов розповів, як підрив ГЕС вплине на Крим

Підрив ГЕС зупинить розвиток Криму. Окупований півострів залишився без прісної води з Дніпра.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що відновлення водопостачання буде можливе лише після повернення Криму під контроль України. Також він додав, якщо зараз на півострові не буде туристичних курортних сезонів, великого споживання води не буде. Однак, все ж через короткий проміжок часу відсутність прісної води стане величезною проблемою для розвитку Криму.

"Це ставить хрест на його розвитку на найближчі 3 – 5 – 7 років, поки не буде побудовано нову дамбу, щоб все це відновити. Але це вже точно буде наш рідний український Крим", – наголосив Данілов.