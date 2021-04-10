"Просто так": у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності

У Криму старшокласники напали на свою ровесницю – дівчинку кримськотатарської національності. Вони ображали її і били по обличчю.

Деталі жорстокого нападу

Інцидент трапився у Бахчисараї. Відповідне відео опублікував екснардеп Єгор Фірсов.

Цікаво Тримала всю школу в страху: на Сумщині 13-річна школярка зацькувала вчителів

На жаль, це відео не фейк і не постановка. На ньому в Бахчисараї знущаються з кримської татарки, школярки. Боюся, підростає покоління моральних виродків,

– написав політик.

На кадрах видно, що група школярів, серед яких і хлопці, і дівчата, поставили дівчинку біля стіни і почали жорстко принижувати. Декілька з них знімали все на відео.

До школярки по черзі підходили інші дівчата і били її по обличчю та голові. У цей час хлопці "підбадьорювали" своїх подруг.

"Дайте їй спирту понюхати", – вигукнув один із школярів.

На питання до дівчат про те, за що вони це роблять, одна з них відповідала "Просто так".

На відео чути, як підлітки весело сміються. Натомість їх жертва почала плакати після сильного удару по обличчі.

Реакція соцмереж на інцидент

Редакція 24 каналу з етичних міркувань не публікує жорстоке відео, однак ви можете його переглянути за посиланням . Зауважимо, на відео є ненормативна лексика.

У коментарях під відео користувачі мережі обурювалися жорстокістю дітей. Вони казали, що підлітків слід вигнати зі школи, а їх батькам виписати штраф.

"Тиск і насильство. Щось росіяни забули про наших дітей".

"Страшно уявити плоди наступного покоління".

"Як дорослі за 8 років перетворили українських дітей в рашобидло! Це потрібно показувати на всіх рівнях ОБСЄ! ООН".

Люди також висловлювали свою підтримку постраждалій дівчинці та казали, що вона мужньо трималася.