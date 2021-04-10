"Просто так": у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності

У Криму старшокласники напали на свою ровесницю – дівчинку кримськотатарської національності. Вони ображали її і били по обличчю.
Джерело:фейсбук Єгора Фірсова
Деталі жорстокого нападу
Інцидент трапився у Бахчисараї. Відповідне відео опублікував екснардеп Єгор Фірсов.
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На жаль, це відео не фейк і не постановка. На ньому в Бахчисараї знущаються з кримської татарки, школярки. Боюся, підростає покоління моральних виродків,
– написав політик.
На кадрах видно, що група школярів, серед яких і хлопці, і дівчата, поставили дівчинку біля стіни і почали жорстко принижувати. Декілька з них знімали все на відео.
До школярки по черзі підходили інші дівчата і били її по обличчю та голові. У цей час хлопці "підбадьорювали" своїх подруг.
"Дайте їй спирту понюхати", – вигукнув один із школярів.
На питання до дівчат про те, за що вони це роблять, одна з них відповідала "Просто так".
На відео чути, як підлітки весело сміються. Натомість їх жертва почала плакати після сильного удару по обличчі.Редакція 24 каналу з етичних міркувань не публікує жорстоке відео, однак ви можете його переглянути за посиланням. Зауважимо, на відео є ненормативна лексика.
Реакція соцмереж на інцидент
У коментарях під відео користувачі мережі обурювалися жорстокістю дітей. Вони казали, що підлітків слід вигнати зі школи, а їх батькам виписати штраф.
- "Тиск і насильство. Щось росіяни забули про наших дітей".
- "Страшно уявити плоди наступного покоління".
- "Як дорослі за 8 років перетворили українських дітей в рашобидло! Це потрібно показувати на всіх рівнях ОБСЄ! ООН".
Люди також висловлювали свою підтримку постраждалій дівчинці та казали, що вона мужньо трималася.