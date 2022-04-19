Кривава ідеологія Росії та Путіна: у Вікіпедії детально розписали, що таке "рашизм"

Російське суспільство вже давно переступило межу адекватного патріотизму, а путінська диктатура проростила паростки жорстокості народу. Тому на території Росії процвітає особлива та жорстка ідеологія.

У Вікіпедії ще наприкінці лютого створили статтю про "рашизм", де описали цей огидний гібрид ідеологій. А протягом 54 днів повномасштабного вторгнення стаття стала вже досить об'ємною. У ній частково пояснили, чому народ Росії так і не перестав бути нацією злочинців, які вбивали українців сотнями років.

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Найгірша суміш ідей ХХІ століття

Термін "рашизм" базується на словах "фашизм" і назві країни-агресора англійською – Russia. Політична ідеологія путінського диктату почала формуватися ще на початку його правління.

Проте зі зміцненням влади експолковника КДБ зміцнювалася й хронічна хвороба Росії. Пропаганда Кремля за методичками жонглює ідеєю "особливої цивілізаційної місії" росіян і "старшості братнього народу". Різні "скабєєви" це ефективно роблять уже протягом кількох десятків років.

Які ідейні важелі до цього залучили:

Породження нетерпимості до елементів культури інших народів.

Поширення тоталітаризму із імперіалізмом радянського типу.

Використання провладного російського православ'я як моральної доктрини.

Перебільшення корисності енергоносіїв Росії для європейських країн.

Ідейна суперечність, що живить зло

Верховна Рада 14 квітня офіційно визнала Росію державою-терористом. Також у законопроєкті вказано, що це тоталітарний неонацистський режим. Тому тепер його пропаганда повністю заборонена.

"Рашизм" є квазіідеологією, яка постійно суперечить сама ж собі. У цю гримучу суміш закинули речі, які б не могли поєднатися при критичному мисленні.

Що ще туди запхали:

історичне імперство;

великодержавний шовінізм;

релігійний традиціоналізм;

ностальгія за радянським минулим;

протиставлення себе ліберально-демократичним цінностям цивілізованого світу;

культ національного лідера, який повернув Росії "велич";

заздрість до країн, де більшість людей не живе у тотальній бідності.

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Те що успадкували від Золотої орди

В основі "рашзму" лежать різкі заперечення сили права. Натомість у ньому завжди домінує складова права сили та неповаги до суверенітету сусідів. Прикладами, зокрема, є окуповані території Грузії, Молдови та України. Також варто згадати й перетворення держави Білорусь у покірного сателіта Росії.

Проте більшість із цих рис притаманні не лише Путіну, а й будь-якій іншій російській владі. Вони не є чимось новим, оскільки були ще у Золотої Орди, яка століттями панувала на землях Московії. Через це багато дослідників вважають, що Путін – лише такий лідер, якого хотів народ Росії.

Релігійні доктрини в корінні зла

Одним із базових елементів рашизму є ідеологія духовної теорії Російської Православної Церкви. РПЦ завжди переконує нещасних парафіян, що саме вони особливі. Мовляв, ледь не святий народ, який можна вважати "богообраним".

При цьому російські церковники завжди й активно просували думки, які їм диктував Кремль. Відтак монастирі суттєво підсилюють ефективність роботи пропагандистів режиму Путіна. Саме тому всі служителі РПЦ є окремою кастою злочинної та кривавої ієрархії.

Бажання бути близькими особливо підкреслює схожість ідеологій теперішньої Росії та Італії в середині минулого століття. Італійський диктатор Беніто Муссоліні під час свого правління надав католицькій церкві привілейоване становище.



Головний церковник країни за межею бідності / Фото Patriarchia.ru

Насильство перетворилося на буденність Росії

Самоствердження через свавілля і насильство є першочерговою ознакою "рашизму". Цим просякнута вся вертикаль влади Путіна. Така характерна риса ідеології демонструється агресивною ненавистю. Передусім до людей, які думають всупереч пропаганді. Якщо якась опозиція починає існувати в Росії, то її права утісняють. Нерідко все доходить і до вбивства.

Світобачення "рашистів" полягає у психології абсолютної ворожості. Вони вважають, що навіть у їхній державі всюди є чужинці – агенти Держдепу, шпигуни Європи та інші.

Щоб закріпити таку доктрину, пропаганда зробила людей ображеними. Значна частина їхнього населення обурена придуманими приниженнями зі сторони міфічного "Заходу". Мовляв, США та Європа вкладають гроші, щоб розвалити "велику" Росію. Причому, це той пункт пропаганди, який зберігся ще від СРСР.

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Історична надія на силу

Жителі Росії вважають, що їхня країна завжди має прагнути стати сильною. Адже тоді можна буде помститися за все, що вони самі ж вигадали. Важливо, що вже вдруге за 50 років їхні правителі погрожують, що перетворять світ у ядерну пилюку.



Один із пропагандистів "культу ядерної зброї" / Скриншот

Із цього випливає одна з головних рис свідомості "рашистів" – надія на силу. Вони живуть у мертвому розумінні історії Росії, яка нібито є великим переможцем усіх часів і народів. Відтак кожна країна з вищим рівнем життя – ворог чи потенційна здобич.

Не останню роль у цьому зіграли й російські календарі, які давно перетворені на набір культових дат. Рашисти поклоняються і вірять у кожну "визначну" подію, яку пропаганда СРСР і Росії привласнювали чи роздмухували протягом 100 років.

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Без своєї "свастики" їм було некомфортно

До символів "рашизму" в різні періоди відносили безліч знаків і форм. Проте жоден із них не був таким зручним, як та ж свастика Гітлера. Росіяни не могли швидко малювати свій герб на стінах, тому було потрібне щось нове.

Латинська літера Z прийшла в ідеологію 24 лютого. Її російські окупаційні окупанти використовували для позначення частини своєї техніки.

Тепер ця буква чужої абетки стала знаком підтримки росіянами війни проти України. Її малюють на вікнах і вішають у дитсадках. На 9 травня під час воєнного параду в Москві мають навіть показати винищувачі, які летять у формі цього символу.

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