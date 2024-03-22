У Путіна вперше відреагували на теракт в "Крокусі" під Москвою

У Красногорську, що розташований 20 – 30 кілометрів від Москви, невідомі вчинили теракт в одному з торгових центрів. У Кремлі вже відреагували на такий інцидент.

У Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік". Люди були заблоковані у будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецназ.

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У Кремлі вже прокоментували стрілянину

Речник Путіна Дмітрій Пєсков уже відреагував на теракт, який невідомі вчинили у "Крокус Сіті Холл", що у Підмосков'ї. За його словами, російському диктатору розповіли про стрілянину та пожежу ще у перші хвилини після інциденту.

Президент постійно отримує інформацію про те, що відбувається і про заходи, що вживаються по лінії всіх відповідних служб, дав усі необхідні вказівки,

– заявив кремлівський улюбленець.

Зауважимо, що станом на зараз російські правоохоронці не затримали жодного зловмисника.



Водночас політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко переконаний, що ліквідовувати терористів невигідно Кремлю. Їх можуть залишити, аби ті розповідали, що працювали за наведенням зовнішніх сил, інших країн тощо.

Що наразі відомо про теракт