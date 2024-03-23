Теракт під Москвою у "Крокусі": в Росії озвучили причини загибелі людей

В п'ятницю, 22 березня, під Москвою стався масштабний теракт у "Крокус Сіті Хол". В російських ЗМІ оприлюднили інформацію про причини смерті загибелі людей в торговельному центрі.

Нагадаємо, що внаслідок стрілянини на місці виникла масштабна пожежа. Відомо, що є багато загиблих та постраждалих.

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Які причини загибелі людей в "Крокус Сіті Холі"

Вдень 23 березня російські ЗМІ озвучили причини загибелі людей в торговельному центрі в Підмосков'ї.

Попередньо, причинами загибелі людей у "Крокусі" стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння. Про це заявили російські медіа з посиланням на слідчий комітет.

Терористи застосовували в "Крокусі" легкозаймисту рідину для підпалу приміщень залу, – йдеться в повідомленні.

Там заявили, що вони, попередньо, під час нападу використовували автоматичну зброю, яку слідчі виявили.

Росіяни назвали імена підозрюваних у теракті у "Крокус Холі"

Російські пропагандисти заявили, що нібито встановили 4 осіб, які влаштували стрілянину у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол". За попередніми даними, всі вони є громадянами Таджикистану. Так, там назвали такі імена підозрюваних у теракті в Підмосков'ї: