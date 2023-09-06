У Кропивницькому зі стріляниною затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС

У Кропивницькому Кіровоградської області п'яний чоловік на заправці погрожував людям, що підірве гранату. Тому громадяни викликали поліцію.

Побачивши правоохоронців, чоловік сів у машину та почав тікати. Його вдалось затримати, вистріливши у колесо машини.

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Чим завершилась стрілянина в Кропивницькому

Сьогодні (6 вересня – 24 Канал), завдяки точним діям патрульних поліцейських, вдалося запобігти людським жертвам у Кропивницькому. Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну,

– заявив голова Національної поліції України.

Іван Вигівський розповів, що, помітивши поліцію, чоловік почав тікати. Далі правоохоронці намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував їхати.

"Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров'ю людей", – пояснив Вигівський.

Генерал поліції запевнив, що це затримання є прикладом того, чому для захисту громадян та забезпечення безпечного середовища поліцейські повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю.

"І це питання не може бути дискусійним", – підсумував Вигівський.

Стрілянина в Кропивницькому: дивіться відео

У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка

Дискусії про доцільність зброї в поліцейських та інші обговорення дій поліції та вчинків людей у суспільстві почались після того, як патрульні поліцейські в Дніпрі зупинили машину через порушення правил дорожнього руху. Це трапилось 29 серпня на проспекті Івана Мазепи.

Спочатку жінка, яка сиділа за кермом Jaguar та чоловік біля неї говорили з патрульними. Потім бесіда переросла в конфлікт із застосуванням сили.

Після того, як почалась бійка й чоловік з авто вдарив патрульну, її колега вистрілив та вбив нападника. Ним виявився 39-річний Джумбері Сілогава Джумберович. У машині також були діти, які згодом розповіли матері, що їхній батько був п'яним перед інцидентом. Детальніше про трагедію читайте за посиланням.