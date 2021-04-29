Кровна помста за дядька: у Миколаєві затримали 17-річного вбивцю – фото

Правоохоронні органи затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка у Миколаєві. Ним виявився 17-річний хлопець. Мотивом вбивства попередньо вважають кровну помсту за вбивство дядька неповнолітнього.

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваного затримали у середу, 28 квітня. Суддя районного суду задовільнив клопатання слідчого та обрав запобіжний захід 29 квітня.

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Хлопець залишиться під вартою на 2 місяці. Раніше затриманого звинувачували у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві. За це він перебував під домашнім арештом.



Участь у затриманні брали бійці КОРД / Скриншот з відео МВС

Відповідні органи перевіряють оточення підозрюваного, яке пов'язане з кримінальним світом. Серед них слідчі шукають людей, у яких хлопець начебто придбав пістолет.



Хлопця затримали у мікрорайоні Варварівка / Скриншот з відео МВС



Територію будинку обшукали з собакою / Скриншот з відео МВС

Деталі вбивства в Миколаєві

Тіло мертвого 38-річного чоловіка знайшли 15 квітня 2021 року. Інцидент трапився у дворі багатоповерхівок на вулиці Декабристів, що у Миколаєві. Чоловік помер від декількох вогнепальних поранень на місці. Відомо, що йому стріляли у спину з пістолета.