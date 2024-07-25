З Пекіном не варто заграватися: чому запрошення Кулеби до Китаю не є випадковим

Китай намагається всидіти на 2 стільцях. З одного боку Пекін запрошує до себе Кулебу, з іншого продовжує підтримувати Росію.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун висловив 24 Каналу думку, що поїздка Кулеби в Китай не випадково відбулась саме зараз.

До теми Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки

Китай намагається всидіти на 2 стільцях

Джигун розповів, що Китай намагається всидіти на 2 стільцях. З одного боку Китай говорить про збереження та повагу до територіальної цілісності України, а з іншого боку підігрує російській агресій, допомагаючи Москві.

Китай розуміє, що Росія не збирається відходити з територій, які вона загарбала навіть після 24 лютого 2022 року. У цьому є фактор такої багатовекторності Китаю, який хоче мати успіх на кількох політичних треках,

- зазначив політолог.

Постачання зброї з Китаю в Росію

За словами партнера комунікаційної агенції Good Politics, Китай запевнив у тому, що не постачатиме зброю Росію. Так, про патрони, снаряди та ракети з Китаю не мовиться. Однак Пекін допомагає Росії будувати зброю, постачаючи комплектуючі до неї.

"Це точно не той метод, який дозволяє закінчити війну. Якщо країна хоче закінчити війну, вона використовує всі важелі впливу на агресора, задля того, щоб його зупинити. Якщо продовжує торгівлю – це означає воювати", – зауважив Джигун.