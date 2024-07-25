С Пекином не стоит заигрываться: почему приглашение Кулебы в Китай не является случайным

Китай пытается усидеть на 2 стульях. С одной стороны Пекин приглашает к себе Кулебу, с другой продолжает поддерживать Россию.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун высказал 24 Каналу мнение, что поездка Кулебы в Китай не случайно состоялась именно сейчас.

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Китай пытается усидеть на 2 стульях

Джигун рассказал, что Китай пытается усидеть на 2 стульях. С одной стороны Китай говорит о сохранении и уважении к территориальной целостности Украины, а с другой стороны подыгрывает российской агрессии, помогая Москве.

Китай понимает, что Россия не собирается отходить с территорий, которые она захватила даже после 24 февраля 2022 года. В этом есть фактор такой многовекторности Китая, который хочет иметь успех на нескольких политических треках,

- отметил политолог.

Поставки оружия из Китая в Россию

По словам партнера коммуникационного агентства Good Politics, Китай заверил в том, что не будет поставлять оружие России. Так, о патронах, снарядах и ракетах из Китая не говорится. Однако Пекин помогает России строить оружие, поставляя комплектующие к нему.

"Это точно не тот метод, который позволяет закончить войну. Если страна хочет закончить войну, она использует все рычаги влияния на агрессора, для того, чтобы его остановить. Если продолжает торговлю – это означает воевать", – заметил Джигун.