Кулеба про Будапештський меморандум: відмова Росії від консультацій не має впливати на інших

Можлива відмова Росії брати участь в консультаціях країн-учасниць Будапештського меморандуму не має впливати на рішення інших гарантів. Україна планує перевірити, чи працює створена цим меморандумом система безпеки.

Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 20 лютого.

Важливо Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

Кулеба наголосив, що Україні потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої країни

І ми будемо над цим працювати. І потрібно зараз перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов'язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами,

– зазначив очільник українського МЗС.

За його словами, найближчим часом Україна звернеться до всіх країн-гарантів із закликом провести консультації.

"Але не просто провести консультації, а вийти з конкретними рішеннями про кроки, які будуть застосовані для гарантування безпеки України. На цьому етапі можу додати один елемент – відмова Росії від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів про участь у консультаціях", – додав Кулеба.

Водночас він висловив надію на те, що Москва підтвердить участь у цих консультаціях.

Що відомо про Будапештський меморандум Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зауважимо, що напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. Водночас пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що цей документ не має юридичних зобов'язань.

Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: дивіться відео