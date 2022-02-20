Кулеба о Будапештском меморандуме: отказ России от консультаций не должен влиять на других

Возможный отказ России участвовать в консультациях стран-участниц Будапештского меморандума не должен влиять на решение других гарантов. Украина планирует проверить, работает ли созданная этим меморандумом система безопасности.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 20 февраля.

Важно Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

Кулеба подчеркнул, что Украине нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашей страны

И мы будем над этим работать. И нужно сейчас проверить, работает система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне и с благими намерениями,

– отметил глава украинского МИД.

По его словам, в ближайшее время Украина обратится ко всем странам-гарантам с призывом провести консультации.

"Но не просто провести консультации, а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент – отказ России от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях", – добавил Кулеба.

В то же время он выразил надежду, что Москва подтвердит участие в этих консультациях.

Что известно о Будапештском меморандуме Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине из-за обретения ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Отметим, что накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. В то же время госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что этот документ не имеет юридических обязательств.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: смотрите видео