Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 20 февраля.

Важно Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН

Кулеба подчеркнул, что Украине нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашей страны

И мы будем над этим работать. И нужно сейчас проверить, работает система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне и с благими намерениями,

– отметил глава украинского МИД.

По его словам, в ближайшее время Украина обратится ко всем странам-гарантам с призывом провести консультации.

"Но не просто провести консультации, а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент – отказ России от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях", – добавил Кулеба.

В то же время он выразил надежду, что Москва подтвердит участие в этих консультациях.

Что известно о Будапештском меморандуме Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украине из-за обретения ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Отметим, что накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. В то же время госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что этот документ не имеет юридических обязательств.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: смотрите видео