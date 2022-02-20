Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 20 лютого.

Важливо Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

Кулеба наголосив, що Україні потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої країни

І ми будемо над цим працювати. І потрібно зараз перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов'язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами,

– зазначив очільник українського МЗС.

За його словами, найближчим часом Україна звернеться до всіх країн-гарантів із закликом провести консультації.

"Але не просто провести консультації, а вийти з конкретними рішеннями про кроки, які будуть застосовані для гарантування безпеки України. На цьому етапі можу додати один елемент – відмова Росії від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів про участь у консультаціях", – додав Кулеба.

Водночас він висловив надію на те, що Москва підтвердить участь у цих консультаціях.

Що відомо про Будапештський меморандум Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Зауважимо, що напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. Водночас пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що цей документ не має юридичних зобов'язань.

Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: дивіться відео