Вони знову разом: Кулеба прокоментував "роман" блогерів-дітей Маханець і Пай

Діти-блогери Міла Маханець та Паша Пай всередині травня знову зустрілись та опублікували спільні фото. Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба заявив, що наразі відкрита кримінальна справа та триває розслідування.

Відповідаючи на питання журналістів, Кулеба запевнив, що зараз важливо говорити про онлайн-безпеку не лише з дітьми, але і з дорослими. Адже іноді батьки самі піддають синів і дочок небезпеці.

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Кулеба прокоментував продовження "роману"

Уповноважений з прав дитини заявив, що вважає контент, який виготовляли і публікували дорослі, використовуючи своїх дітей, неприпустимим і таким, що порушує їх права. Адже він може шкодити не тільки дітям, які його створюють, а й тим, які спостерігають за ними та наслідують.

Я звернувся в МВС, Генпрокуратуру, кіберполіцію, соціальні служби для встановлення фактів та реагування на них. Зараз кримінальне провадження відкрито і розслідування триває,

– заявив Микола Кулеба.

Він розповів, що наразі немає такого контенту, який публікували раніше. Але додав, що завдання соцслужб та правоохоронців контролювати ситуацію. Адже межа "дозволеності" в інтернеті та в законодавчому полі дуже розмита.

Він пояснив, що інколи батьки не бачать межі, коли розвага перетворюється на експлуатацію сина або дочки.

Скандал з блогерами-дітьми Маханець і Пай: коротко