Після розлуки: скандальні діти-блогери Маханець та Пай зустрілися в Україні
Скандальні діти-блогери Міла Маханець та Паша Пай знову разом. Вони зустрілися після майже 2 місяців розлуки й знову публікують спільні фото у соцмережах.
Джерело:інстаграм Мілани Маханець
Про це Маханець повідомила у своєму інстаграмі. Вона опублікувала нові фото з Пашею Паєм.
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Зустріч в Ірпені
Судячи з локації, яку позначила юна модель у своєму дописі, зустрілися вони в Ірпені, що на Київщині. На фото діти позують разом біля фонтану.
Ми не бачилися менше ніж 2 місяці, а мені здалося, що пройшла вічність. Паша подарував мені ведмедика,
– написала Маханець.
Такі ж кадри опублікував у своєму інстаграмі й 13-річний блогер. "Мрія №1 виконана", – так Паша Пай описав зустріч з Міланою.
Мілана Маханець та Паша Пай / Фото з соцмереж
Скандальні діти-блогери знову зустрілися / Фото з соцмереж
Діти зустрілися в Україні / Фото з соцмереж
У березні, коли навколо дітей-блогерів спалахнув скандал, Мілана скаржилася, що батьки Пая не дозволяють їм бачитися. Вона переживала, що це може затягнутися надовго.
Скандал з дітьми-блогерами: що відомо
- 8-річна модель Мілана та 13-річний Паша публікували у соцмережах недитячі знімки – з поцілунками та обіймами. Розгорівся чималий скандал.
- Через їхні стосунки дитячий обмудсмен Микола Кулеба звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та Міністерства внутрішніх справ.
- Згодом відверті фото зникли з їхніх акаунтів в інстаграмі. На одному з таких діти, які називали себе парою, лежали разом у ліжку.
- Мама Мілани заявила, що стосунки несправжні, а діти разом не живуть. "Ми приїхали в гості до родини, з якою ми дружимо", – пояснила вона.
- Правоохоронці відкрили справу за статтею про виготовлення й поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні.
- У своєму інстаграмі блогерка порівняла себе зі світовими геніями. Мовляв, вона також відрізнялися від інших. Так вона відреагувала на хейт.
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