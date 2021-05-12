После разлуки: скандальные дети-блогеры Маханец и Пай встретились в Украине
Скандальные дети-блогеры Мила Маханец и Паша Пай снова вместе. Они встретились после почти 2 месяцев разлуки и снова публикуют совместные фото в соцсетях.
Источник:инстаграм Миланы Маханец
Об этом Маханец сообщила в своем инстаграме. Она опубликовала новые фото с Пашей Паем.
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Встреча в Ирпене
Судя по локации, которую обозначила юная модель в своей заметке, встретились они в Ирпене, что в Киевской области. На фото дети позируют вместе у фонтана.
Мы не виделись меньше чем 2 месяца, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне мишку,
– написала Маханец.
Такие же кадры опубликовал в своем инстаграме и 13-летний блогер. "Мечта №1 исполнена", – так Паша Пай описал встречу с Миланой.
Милана Маханец и Паша Пай / Фото из соцсетей
Скандальные дети-блогеры снова встретились / Фото из соцсетей
Дети встретились в Украине / Фото из соцсетей
В марте, когда вокруг детей-блогеров вспыхнул скандал, Милана жаловалась, что родители Пая не позволяют им видеться. Она переживала, что это может затянуться надолго.
Скандал с детьми-блогерами: что известно
- 8-летняя модель Милана и 13-летний Паша публиковали в соцсетях недетские снимки – с поцелуями и объятиями. Разгорелся немалый скандал.
- Из-за их отношений детский обмудсмен Николай Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполиции и Министерства внутренних дел.
- Впоследствии, откровенные фото исчезли с их аккаунтов в инстаграме. На одном из таких, дети, называвшие себя парой, лежали вместе в постели.
- Мама Миланы заявила, что отношения ненастоящие, а дети вместе не живут. "Мы приехали в гости к семье, с которой мы дружим", – пояснила она.
- Правоохранители открыли дело по статье об изготовлении и распространении порнографии, а также принуждении к участию в ее создании.
- В своем инстаграме блогер сравнила себя с мировыми гениями. Мол, она также отличалась от других. Так она отреагировала на хейт.
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