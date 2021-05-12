Скандальные дети-блогеры Мила Маханец и Паша Пай снова вместе. Они встретились после почти 2 месяцев разлуки и снова публикуют совместные фото в соцсетях.

Об этом Маханец сообщила в своем инстаграме. Она опубликовала новые фото с Пашей Паем.

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Встреча в Ирпене

Судя по локации, которую обозначила юная модель в своей заметке, встретились они в Ирпене, что в Киевской области. На фото дети позируют вместе у фонтана.

Мы не виделись меньше чем 2 месяца, а мне показалось, что прошла вечность. Паша подарил мне мишку,

– написала Маханец.

Такие же кадры опубликовал в своем инстаграме и 13-летний блогер. "Мечта №1 исполнена", – так Паша Пай описал встречу с Миланой.



Милана Маханец и Паша Пай / Фото из соцсетей



Скандальные дети-блогеры снова встретились / Фото из соцсетей



Дети встретились в Украине / Фото из соцсетей

В марте, когда вокруг детей-блогеров вспыхнул скандал, Милана жаловалась, что родители Пая не позволяют им видеться. Она переживала, что это может затянуться надолго.

Скандал с детьми-блогерами: что известно