03:53, 6 марта

Игорь Терехов подтвердил, что попадание вражеского БпЛА действительно произошло по жилой многоэтажке, но удар пришелся на технический этаж – на эту минуту без пострадавших.

В Харькове 2 пострадавших с острой реакцией на стресс. Всего в доме, куда попал БпЛА, повреждена крыша и технический этаж, был небольшой пожар, разрушена лифтовая шахта. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей.